Sokkal több a szexuális visszaélés, mint gondolnánk

Egy budapesti gyrososnál dolgozott az a 18 éves afgán férfi, akit most keres a rendőrség, a gyanú szerint a férfi vasárnap hajnalban követett egy nőt az étterem mosdójába, majd ott molesztálta. Az első híradásokat követően újabb áldozatok jelentkeztek, akik felismerték a férfit.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság az afgán férfit szexuális kényszerítés miatt továbbra is keresi, a nyomozócsoport folyamatosan dolgozik, és jelenlegi adataink szerint további két bűncselekményt, szeméremsértést is elkövetett az afgán férfi, így emiatt is keresi hatóságunk” – nyilatkozta Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.

A bejelentések szerint Sarhadi Bilal Ahmad június elsején éjszaka a Dohány utcában, majd június 20-án hajnalban a Király utca és a Lövölde tér között viselkedett szeméremsértő módon. Az oltalmazott státuszú férfi lakását vasárnap már átkutatta a rendőrség. A bulvárlapok szerint azonban már elhagyta az országot, a rendőrség pedig fel is vette a kapcsolatot a német és az osztrák hatóságokkal.

Magyarországon évente nagyjából 3-4 száz szexuális bűncselekményt regisztrálnak, szakértők szerint a valós szám ennek akár százszorosa is lehet. „Lényegesen több a szexuális visszaélés, mint ahogy az emberek gondolják, és egyébként nem is elvárható, hogy legyen változás, hiszen nem változik sem a jogi környezet, sem a joggyakorlat, se nem érzékelik azt az áldozatok mondjuk a médiából, hogy nekik most könnyebb lenne áldozatnak lenni, hogy megértő közegbe kerül az ügyük” – mutatott rá Spronz Júlia, a Patent Jogvédő Egyesület munkatársa.

A Fidesz gyors elfogást és példás ítéletet sürget.

„Szexuális erőszak által megvalósított bűncselekmények, azt gondolom, hogy még elemibb felháborodást keltenek minden jóérzésű magyar polgár szívében, lelkében. Most itt ezt tapasztalhatjuk. Bárhol, bármikor, bárki követ el ilyen bűncselekményt, én nem félek ezt kijelenteni, hajtóvadászat szerű eljárásban kell a bűnelkövetőt, a feltételezett bűnelkövetőt elfogni” – nyilatkozta az EP-képviselő.

A miniszterelnöki belbiztonsági tanácsadója pedig a kormány nevében arra kérte a hatóságokat, hogy minden eszközt vessenek be a férfi felkutatására.