Sokkal drágább és sokkal rosszabb a tervezettnél: így rontották el Karácsonyék a Blaha Lujza tér felújítását

Másfél év időhúzás után újabb másfél év kellett a Karácsony Gergely vezette fővárosnak a Blaha Lujza tér felújításához. A szombaton átadott terület rekonstrukciója többszöri halasztást követően, 2021 júniusában kezdődött el, holott a felújításról már Tarlós István főpolgármester irányítása alatt megállapodás született. Ám 2020 februárjában Budapest új, baloldali vezetése a tervek felülvizsgálatát kérte, forráshiányra hivatkozva.

Karácsonyék így elvesztegettek több mint egy évet a projekt műszaki megvalósítása során, de ez az idő sem volt elegendő nekik, hogy az ígért társadalmi egyeztetést lefolytassák.

A felújítást a lezárások, a közlekedési dugók mellett a „fapados”, csökkentett műszaki tartalmú kivitelezés miatt is sok kritika érte.

Néhány hét alatt harmadával drágult a felújítás

Harmadával kerül többe Budapest egyik legforgalmasabb terének a felújítása most, mint fél éve – adta hírül 2021 nyarán a Világgazdaság. A költségvetés áfával számolva 4,56 milliárd forint lett.

Ez azért meglepő, mert a BKK alig két hete, június 7-én arról adott ki közleményt, hogy a projekt teljes forrásigénye bruttó 3,468 milliárd forint

– írta akkor a gazdasági lap. Az újság emlékeztetett, hogy a bruttó 4,56 milliárdos ár azért is szembeötlő, mert a még Tarlós István vezette Budapesti Közgyűlés 2019 májusában egy 4,167 milliárdos rekonstrukciós büdzsét fogadott el a tér fejlesztésére. Az októberi választás után a Városházára beköltöző új főpolgármester, Karácsony Gergely részben éppen arra hivatkozva szabta át a komplett beruházást, mert drágállotta. Ehhez képest csaknem négyszázmillió forinttal drágult a projekt úgy, hogy a Tarlós-féle koncepció műszaki tartalma jóval szélesebb volt, mint ahogy végül Karácsonyék megrendelték a Strabag leánycégétől a beruházást.

Eredetileg a felújítás kiterjedt a Blaha Lujza térre és közvetlen környezetére, új középülettel, a forgalomtechnikai munkák elvégzésével, növénytelepítéssel és az itteni gyalogos-aluljáró bővítésével. Ráadásul tartalmazta a Somogyi Béla utca átépítését is.

A kivitelezés tervezett befejezése 2021. december 31. lett volna.

Fapados beruházás: se lift, se nyilvános vécé

A „fapados” Karácsony-féle kivitelezés eredménye, hogy a tervezett lift sem épült meg, így a babakocsisok és a mozgássérültek nehezen tudják majd használni az aluljárót. A csökkentett műszaki tartalom miatt a nyilvános vécéket is kihagyták a felújításból. Korábban tervben volt az is, hogy a villamosok végállomását kivezetik a Blaha Lujza térre a szűkös Népszínház utcából, de ez is elmaradt.

A Blaha Lujza tér felújítására egyébként egymilliárd forint állami támogatást biztosított a kormány, a kabinet tehát segíti a fővárost ennek a projektnek a kivitelezésében is.

Hetekig állt a munka

A drága és mégis gyenge műszaki tartalmú beruházás ráadásul rendkívül lassan haladt. Hetek óta csak a szemetet fújja a szél az üres Blaha Lujza téren, az utasok pedig fagyoskodnak a szétvert buszmegállóban. A BKK szerint ugyan ütemezetten megy a felújítás, de mi nem ezt tapasztaltuk: régóta nem történik semmi – írta 2022 február elején a Metropol. A fotókon látható volt, hogy még azok a földes zsákok is ugyanott voltak érintetlenül, amelyeket novemberben vittek oda a fák ültetéséhez.

Tehát hónapokon át nem zajlott érdemi munka a téren. A februári helyszíni sajtóbeszámolók szerint munkásoknak nyoma sem volt a környéken.

Karácsony Gergelyéket nem érdekelte, hogy a budapestieknek milyen kényelmetlen emiatt a csomópontnál közlekedni. A sorozatos átgondolatlan lezárások miatt mindennapos gigadugók alakultak ki a fővárosban, amire Karácsony Gergely azt a megoldást javasolta, hogy az autósok „szálljanak ki a kocsiból és gyalogoljanak”.

Minden utat egyszerre zártak le

Emlékezetes, hogy tavaly nyáron teljes káoszba fulladt a főváros közlekedése, mert az amúgy is zajló belvárosi metrófelújítás idején kezdték el a pesti alsó rakpart átépítését a Margit híd és az Országház között, Dél-Pesten pedig az 50-es villamos vonalának korszerűsítése miatt érintett több forgalmas helyszínt az építkezés. A kegyelemdöfést a Lánchíd felújítása adta meg június 16-án, amit a főpolgármester másfél év időhúzás után „mesteri érzékkel” időzített az amúgy is nagy forgalommal és lezárásokkal járó futball Európa-bajnokság idejére. Ezt követte június 19-én a Nyugati pályaudvar lezárása, majd a közlekedési káoszt betetőzte a Blaha Lujza tér feújításának kezdete. A különböző ötletelések és koncepciótlan intézkedések hatásai egymást erősítették: miután a nagy felújításokkal másfél évig késlekedtek, egyszerre zártak le mindent, a pesti alsó rakparttól a Lánchídon át a Blaha Lujza tér környékéig.

