Sokfunkciós családi parkot vehettek birtokba a csepeliek

A bevándorláspártiak csúcsjelöltje kiáll a migránskártyák mellett - így értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy Frans Timmermans szavai szerint az Európai Bizottság elégedett a migránsoknak biztosított bankkártyaprogrammal. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: bebizonyosodott, hogy a migránskártyák alkalmasak a terrorizmus finanszírozására, és egyértelműen veszélyeztetik Európa biztonságát. Megalakult a Hungary Helps ügynökség, amelynek célja a szolidaritás, a keresztény kultúra és a keresztény közösségek védelme, a migráció megelőzése, valamint a magyar érdekek érvényesítése. Az európai parlamenti választás tétje, hogy a bevándorláspártiak győznek, vagy azok az országok - köztük Magyarország -, amelyek szeretnék megállítani a bevándorlást - jelentette ki Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz tisztelettel adózik a holokauszt magyarországi áldozatai előtt. Emlékeznünk kell arra, hogy az antiszemitizmus Európa és Magyarország egyik legtragikusabb korszakához és több millió ember halálához vezetett. A Fidesz szerint történelmi bűnt követnek el azok, akik antiszemita bevándorlók tömegeit engedik Európába és azok is, akik a hatalom reményében képesek összeborulni az antiszemita, szélsőséges politikai erőkkel. Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezető-helyettese szerint a migráció elleni akcióterv meghirdetésével egy időben a kormányzat tízezrével telepít Magyarországra gazdasági bevándorlókat. Fidesz: A Jobbik Gyurcsányékat és a Soros-hálózatot megszégyenítő módon támadja a Fidesz bevándorláspolitikáját és tudatosan összemossa a szomszédos országokból Magyarországra érkező ideiglenes munkavállalókat. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján újra ki kell mondani: minden erőnkkel meg kell óvni szabadságunkat és az egyén méltóságát – közölte a Kereszténydemokrata Néppárt. A magyar kormány nemet mond az antiszemitizmusra, elítél minden antiszemita cselekedetet - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter. A Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom listáját az európai parlamenti választásra. Járulékos költségekről, visszaosztott tízmilliókról, Ujhelyi István, Botka László és a Szeviép-vezérek gyümölcsöző együttműködéséről vallott a PestiSrácok.hu-nak Bereczky István vállalkozó. Bereczky közölte: sokszor volt fültanúja annak, hogy Baranyi Sándor és Pistrui László tulajdonosok Ujhelyivel egyeztetnek, miközben Baranyi a közös üzleteikből kért vissza fekete pénzeket arra hivatkozva, hogy a „járulékos költségeket” meg kell fizetnie. A bennünket körülvevő biztonsági környezet radikálisan és gyorsan változik, az új kihívásokkal történő küzdelemben pedig nagy jelentősége van a tudománynak - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A kormány azt szeretné elérni, hogy Magyarország minél nagyobb arányban részesedjen a digitalizáció előnyeiből - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Csatlakozik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által az agrártámogatások csökkentése ellen indított aláírásgyűjtéshez. A Pepco csaknem 27,2 milliárd forintos logisztikai beruházást telepít Magyarországra, hogy a régió valamennyi országát kiszolgálhassa a Pest megyei Gyálról – közölte Szijjártó Péter. Magyarország kulcsszereplőnek tekinti a délről érkező gázellátás kiépítésében Bulgáriát, ezért arra számít, hogy a két ország kapcsolatait a jövőben az energetikai kérdések fogják meghatározni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország szeretné megerősíteni a szerbiai felsőoktatást, elsősorban a műszaki, informatikai, gazdálkodástudományi területen - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Orbán Viktor miniszterelnök együttérzéséről és támogatásáról biztosította a francia államfőt és a francia püspöki kar elnökét a párizsi Notre-Dame-székesegyházat ért tűzeset kapcsán. Magyarország a lehetőségeihez mérten mindig támogatja a bajba jutott keresztény közösségeket, ezért természetes, hogy a Notre-Dame újjáépítésében is hajlandó részt venni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Gyűjtést indít a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a tűz által súlyosan megrongált Notre-Dame székesegyház újjáépítésére. Sikerült megmenteni a párizsi Notre-Dame székesegyház kőből készült szerkezetét és tornyait a teljes pusztulástól - közölte a francia tűzoltóság egyik vezetője. Öt éven belül újjáépítjük a párizsi Notre-Dame székesegyházat - mondta Emmanuel Macron francia elnök. A párizsi ügyészség baleset miatt indított nyomozást a Notre-Dame katedrálisban pusztított tűz ügyében. Nincsenek már olyan nagy fák Franciaországban, amelyeket fel lehetne használni a Notre-Dame leégett födémszerkezetének újjáépítéséhez - mondta egy francia örökségvédelmi szakértő. Az Európai Parlament elfogadta azt a szabályozást, amely a jövőben nagyobb védelmet biztosít a munkavégzés során tapasztalt, az európai uniós szabályozást sértő törvénytelenségeket vagy kárt okozó cselekményeket bejelentők számára. Nem szabad az Európai Unió másodrangú tagországaként kezelni az Egyesült Királyságot az ismét meghosszabbított kilépési határidő alatt – hangsúlyozta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. 800 ezer migráns indulhat el Líbiából Európába a kiújult polgárháború miatt - figyelmeztetett Fájez esz-Szarrádzs, az észak-afrikai ország miniszterelnöke. A kormányellenes tálib mozgalom mintegy 200 fegyverese halt meg a harcokban Afganisztán északi tartományaiban, mióta megkezdődött a tálibok éves tavaszi offenzívája - közölte az afgán hadsereg szóvivője. A török kormánypárt a helyhatósági választás isztambuli eredményének érvénytelenítését és a voksolás megismétlését kérelmezte a Legfőbb Választási Tanácsnál. Az atomfegyver-mentesítésre tett korábbi ígéretének betartását várja el Észak-Koreától az Egyesült Államok. Donald Trump amerikai elnök azt várja Phenjantól, hogy hagyjon fel rakétakísérleteivel és számolja fel nukleáris programját. Az iráni parlament terrorizmust támogató kormánynak nyilvánította az Egyesült Államok vezetését. Szíria és Irán szerint az Egyesült Államok gazdasági terrorizmust folytat azon országokkal szemben, amelyek véleménye eltér az övétől. Lemondásra szólították fel Nicolás Maduro venezuelai elnököt és kormányát a limai csoport országai chilei tanácskozásukon, de leszögezték, hogy a válságot nem lehet katonai beavatkozással megoldani. Terrorizmus miatt 138 embert börtönbüntetésre ítéltek Bahreinben, közülük 69-et életfogytiglanra. Szerbiában a svájcifrank-hitelesek tartozását euróra váltják, majd az így kapott összeg 38 százalékát leírják az állam, illetve a bankok terhére - döntött a szerb kormány. Névtelen bombafenyegetés miatt 14 bírósági épületet kellett kiüríteni Szentpéterváron. Több mint negyvenmillió hekkertámadás érte az ecuadori kormányintézményeket azóta, hogy Quito a múlt héten visszavonta a menedékjogot Julian Assange-tól, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítójától. Folyékony metánnal telt tavakat figyeltek meg a Szaturnusz Titán nevű holdján. Életének 83. évében elhunyt Bács Ferenc Kossuth-díjas színművész. Fának csapódott autójával és a helyszínen meghalt egy férfi a XIII. kerületben, a Tatai utca Zsinór utca és Fáy utca közötti szakaszán. A Túrtői-Holt-Körösbe fulladt egy horgász Mezőtúr térségében. Súlyosan bántalmazhatta öt hónapos kisfiát egy ötvöskónyi férfi, mert feldühítette a sírása -a bíróság a Somogy Megyei Főügyészség ügyészének indítványára letartóztatta a gyanúsítottat. Négy év börtönbüntetésre ítélte a Pécsi Törvényszék azt a férfit, aki 2017-ben sósavval öntötte le mohácsi szállásadóját. A Tatabányai Törvényszék adócsalásért jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélt egy kereskedőt, aki háztartási gépek áfájának eltitkolásával 300 milliós kárt okozott a költségvetésnek. Az egyes után párosban is sikerrel vette az első fordulót Fucsovics Márton a monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán. Balázs Attila bejutott a nyolcaddöntőbe tuniszi salakpályás férfi challenger-tenisztornán. Női kosárlabda NB I: Atomerőmű KSC Szekszárd - NKE-FCSM Csata 67:61 A magyar futsalválogatott kedden 5:2-re legyőzte Svédországot a négycsapatos poreci felkészülési torna utolsó fordulójában. A MOL Vidi FC 1:0-ra legyőzte a vendég Debrecent a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén. A szezon végén távozik posztjáról Dárdai Pál, a Hertha BSC labdarúgócsapatának vezetőedzője. Futballakadémiát indít Budapesten az FC Barcelona - a világ egyik legnagyobb klubjának felügyeletével működő egyesületnél a 4 és 14 éves kor közötti gyerekeket képzik majd egész évben.