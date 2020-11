Sokan veszik igénybe a szűrőbuszokat

4238 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 140 961-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3097-re emelkedett, 31 599-en meggyógyultak. A rendőrség tapasztalatai alapján a lakosság egyre nagyobb arányban követi a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó szabályokat - mondta a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Kiss Róbert kifejtette, eddig 147 település önkormányzata rendelt el közterületi maszkviselést, a rendőröknek pedig szombaton 267 esetben kellett intézkedniük ezen szabályok figyelmen kívül hagyása miatt. Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta az egészségügy teljesítőképességéről a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádióban. Merkely Béla szerint Decemberben már megérkezhet az egyik típusú vakcina. A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az országban mindenhol jelen lehet a vírus - mondta az országos tisztifőorvos a közmédiának. Már 6 darab szűrőbusz is segíti a fertőzésgyanús betegek kiszűrését Budapesten. Máris nagy az érdeklődés a szolgáltatóknál az ingyenes internet-hozzáférésről szóló intézkedés kapcsán, amelyet szombaton jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök. Az Országgyűlés hatnapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A képviselők kedden tizenegy előterjesztésről döntenek, szerdán pedig az alaptörvény kilencedik módosításáról, valamint a választási szabályok megváltoztatásáról tárgyalnak. Fekete-Győr András nagyapja nem pusztán Heves megyei TSZ-elnök volt - mint ahogy azt a Momentum elnöke állítja - erről beszélt Varga Zoltán korábbi országgyűlési képviselő a Bayer show című műsorunkban. Az egykori politikus azt is elmondta, hogy Fekete-Győr Endre 1969-től a Heves megyei végrehajtó bizottság tanácselnökeként működött. Csaknem 15 ezer vállalkozást érint a munkáltatói terhek alóli mentesülés, az érintetteknek az adóügyi könnyítés révén összességében 5 milliárd forint adót nem kell megfizetniük - tájékoztat Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Két embert halálra késelt, egy idős asszonyt pedig életveszélyesen megsebesített egy férfi a nyugat-franciaországi Cholet városában. A hatóságok a támadás körülményei alapján azt feltételezik, hogy újabb merénylet történt. Berlinben egy 11 éves muszlim diák azzal fenyegette meg tanárát, hogy lefejezi. Az eset miatt behívatták a fiú szüleit, akik azonban nem voltak hajlandóak az együttműködésre. Folyamatosan érkeznek az illegális bevándorlók Olaszországba. Összesen 255 migránst mentett ki és szállított Itáliába a spanyol Open Arms civil szervezet hajója. A román hadsereg repülőgépével egy belgiumi katonai kórházba szállították azt a román orvost, aki a tíz emberéletet követelő szombat esti tűzben sérült meg, amikor menteni próbálta az intenzív terápián ápolt koronavírusos betegeit. Részvéttáviratot küldött a magyar köztársasági elnök a román államfőnek a karácsonkői kórház intenzív osztályán kitört tűz miatt. Levélben nyilvánította ki részvétét Bogdan Aurescu román külügyminiszternek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szombati, karácsonkői kórház intenzív osztályán kitört tűz miatt és felajánlotta Magyarország segítségét. A világon 53,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 34,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátországban és Szlovéniában is nőtt a kórházi kezelésre szoruló új koronavírusos betegek száma - derült ki a válságstábok jelentéséből. Csehországban a hét végén tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, szombaton 4199 új igazolt fertőzést szűrtek ki, ami ezen a héten a legalacsonyabb szám. Meghaladta a 250 ezret a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, a 14,7 millió lakosú térségben szombatról vasárnapra 7607 új fertőzöttet azonosítottak, így a koronavírus-járvány kezdete óta a régióban összesen 253 308-an fertőződtek meg. Először haladta meg a 150 ezret az egy hét alatt diagnosztizált új koronavírusos fertőzöttek száma Oroszországban. Franciaországban az elmúlt 24 órában, október óta először csökkent a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezelt betegek és az intenzív osztályon ápoltak száma, miközben a járvány kezdete óta 44 ezerre emelkedett az elhunytak száma. Varrónőket keres hirdetésben egy francia kórház, mert már sem maszkjuk, sem védőruhájuk nincs. Az ápolók szakszervezetének szóvivője azt nyilatkozta: becsapták őket, a kormány csak mellébeszél amikor megmondják mire lenne szükségük. Meghaladta az egymilliót az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma Mexikóban, amely így a világ országainak rangsorában a 11. lett, ahol a regisztrált esetek száma már hétszámjegyű. Újabb, ezúttal a fehérorosz államfőt támogató üzleti körök elleni európai uniós szankciók elrendelését sürgette egy tüntető halálát követően Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető. Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni - közölték szemtanúk és fehérorosz sajtóorgánumok. Az izraeli hadsereg a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet katonai létesítményeit lőtte hajnalban, pár órával azután, hogy az övezetből két rakétát lőttek ki Izrael központi tengerparti részeire. Legalább három rakétával csapást mértek Eritrea fővárosára, Aszmarára a szomszédos Etiópiából szombat éjjel. A város repülőterén két rakéta csapódott be. Hibásnak és ésszerűtlennek nevezte a szaúdi külügyi államtitkár Németország Szaúd-Arábiába irányuló fegyvereladási tilalmát. A döntést Berlin a szaúdi erőknek a jemeni polgárháborúban vállalt szerepe miatt hozta. Több ezren tüntettek Donald Trump amerikai elnök mellett Washingtonban, a résztvevők vasárnapra virradóan összecsaptak az ellentüntetőkkel, legalább 20 embert letartóztattak. Ezrek vonultak utcára Peru több városában az elnök elmozdítása ellen tiltakozva, a rendőrség a fővárosban könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatta fel a tömeget, híradások szerint ketten meghaltak. Guatemalában három ember meghalt, négy eltűnt egy földcsuszamlásban az ország keleti részén - közölte a helyi katasztrófavédelem. Hatvanhétre nőtt a Fülöp-szigeteken pusztító Vamco tájfun halálos áldozatainak száma az ázsiai ország katasztrófavédelmének jelentése szerint. Szén-monoxid-mérgezés miatt lett rosszul egy család több tagja Budapest XXIII. kerületében - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A mentők négy embert vittek kórházba. A Jakabos Zsuzsannával felálló címvédő Energy Standard nyerte a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga első elődöntőjét. A házigazda OSC a harmadik helyen végzett a férfi vízilabda Bajnokok Ligája budapesti selejtezőtornáján: a magyar csapat a vasárnapi helyosztón 11:7-re nyert a görög Vuliagmeni ellen. Női kézilabda BL: SG BBM Bietigheim (német) - FTC-Rail Cargo Hungaria 25:29 Elhalasztották a MOL-Pick Szeged csütörtöki mérkőzését, amelyre a norvég Elverum HB otthonában került volna sor a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában. Jégkorong Erste Liga: FTC-Telekom - Újpesti TE 5:4 Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Török Nagydíjat, ezzel címét megvédve hetedszer is világbajnok lett.