Sokan választják a szállodákat és a wellnesst az ünnepek alatt

Egyre többen töltik az ünnepeket szállodában. A legtöbben már vasárnap elutaztak pihenni, és a két ünnep között is maradnak. Ilyenkor egészen vízkeresztig telt házzal üzemelnek a szállodák.

A Thermal Hotel Balance Lenti szállodában a karácsonyi ételeket újraértelmezett formában szolgálják fel. „A hagyományos hallevest csináljuk, kicsit másképp. Nem halászlé, egy saját ízesítésű halleves, kicsi ázsiai ízekkel. Csinálunk gesztenyekrém-levest cabanossi kolbásszal, a főételek közül, ami érdekes dolog talán a helyi vaddisznócomb erdei szalonnával és áfonyazsüvel” – magyarázta Szente Rafael executive chef. A vendégek leginkább a wellness részlegekben pihenik ki az év fáradalmait.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Balatonon is megtelnek ilyenkor a szállodák. Zamárdiban, az egyik négycsillagos hotelben díszítéssel és programokkal próbálnak karácsonyi hangulatot teremteni. „Nyilván a dekoráció egy hatalmas segítség ehhez, hogy karácsonyi hangulatot varázsoljunk, úgyhogy igyekeztünk minél többet. Én azt gondolom, hogy a karácsonyrajongók egyetérthetnek vele, hogy nem lehet eleget dekorálni, és nem lehet elég angyalkát és rénszarvast, mindenféle manócskát kitenni, ami mostanság olyan szép, és olyan sokszínűvé teszi a karácsonyt. Emellett nyilván a programokkal is igyekeztünk, hogy egy kicsit tartalommal is fel tudjuk tölteni a karácsonyt” – nyilatkozta Kiss Annamária, a Hotel Wellamarin Zamárdi értékesítési és marketing vezetője.

Sokan praktikus okokból döntöttek úgy, hogy nem otthon töltik az ünnepet. „A karácsonyt itt töltjük el, nem nekünk kell főzni, hasonlók. Meg hát egy kikapcsolódás, a pihenés miatt” – fogalmazott egy vendég.

Makón, a Makovecz Imre tervei alapján készült Hagymatikumnak karácsonykor is sok vendége lesz – ebben az időszakban telt házzal működnek a gyógyfürdő szomszédságában található szállodák is.

„Karácsonyi csomaggal készültünk az ünnepi napokra, aminek része a Hagymatikum gyógyfürdőbe egy belépő, illetve a szállodában még különleges bekészítésekkel készültünk, ünnepi hangulatú menü lesz elérhető minden egyes vendégünk részére. A szálloda szomszédságában található egy karácsonyi vásár, amire invitáljuk a kedves vendégeket, hogy látogassák meg” – ismertette Csábi Mihály, a Grand Hotel Glorius igazgatója.

A szállodák országszerte telt házasak a két ünnep között és Szilveszterkor is.