Sokan már nem a sírkertek mellett vásárolják a virágot, mécsest

„Ne hagyjunk az autóban értéket. Ugye, sem a törölköző nyáron, sem ilyenkor a kabát, vagy éppen a takaró nem széf, az nem biztonsági berendezés az autóban. Nagyon könnyű kinyitni egy autót, betörni egy ablakot, ezek másodpercek kérdése és akkor nyilván már a tolvajé a zsákmány” – nyilatkozta Németh Ágnes, az ORFK Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztály vezetője a Hír TV-nek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A rendőrség napokkal Mindenszentek előtt felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy látogatószám miatt a bűncselekmények száma is nő halottak napja körül. Sokan nem várták meg a munkaszüneti napokat, és a szép időt kihasználva már a hét elején kilátogattak szerettek sírjához.

Nagy a forgalom a virágárusoknál a temetők bejáratánál, a közlekedés azonban egyelőre nem okoz gondot. Sokan viszont a drasztikus áremelkedésre panaszkodnak, a virágosok szerint ugyanakkor nem az ő hasznuk nőtt, és csak próbálják tartani az árakat.

„Sajnos mi is drágábban kapjuk és a nagy felvásárlók is ilyenkor megnyomják az árakat éppen amiatt, mert tudják, hogy ilyenkor mindenki rá van kényszerítve arra, hogy átvegyék és megvegyék. Úgyhogy minden évben valamivel feljebb megy, de hála Istenek, a kis infláció miatt próbáljuk és tudjuk is a tavalyi árakat tartani” – mondta egy árus.

Sokan előre gondolkodnak és a nagy áruházakban vásárolják meg a virágokat, mécseseket „Az a nagyon jó, hogy alkalmazkodnak a kisnyugdíjasokhoz. Hát 440 forintért gyönyörű, három szép virágú cserepes krizantént lehetett kapni, aztán erre vannak a drágábbak, úgyhogy mindenki a pénztárcájához alkalmazkodva szépet vásárolhat” – fogalmazott egy hölgy a Hír TV-nek az egyik áruházban.

Hagyományos fémtetejű mécsből csak az Auchan áruházláncnál évente 1 millió darab elfogy, de egyre elterjedtebbek az újítások, így a ledes gyertyák is. „Azt látjuk, hogy a mécseseket nem hagyják az utolsó pillanatra a vásárlóink, tehát Mindenszentek előtt már 1-1,5 héttel beszerzik egy hétvégi bevásárlás, vagy napi bevásárlás keretében. Az utolsó egy-két napban elsősorban a friss virágot szerzik be nálunk” – emelte ki Adorján Abigél, az Auchan Retail Magyarország kommunikációs managere.

Mindenszentek és halottak napja miatt a legtöbb temető meghosszabbított nyitva tartással várja a megemlékezőket. A gépjárművek behajtását ugyanakkor több helyen is korlátozzák a megnövekedett gyalogosformalom miatt.