2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Sokan hagyták az utolsó pillanatra a vásárlást

Hír TV

2017. december 23., szombat 12:03, frissítve: szombat 12:44

A Hír TV tudósítója megnézte, mi a helyzet a hipermarketekben a karácsony előtti napon.

Sokan az utolsó pillanatra hagyták a karácsonyi nagybevásárlást, így szombaton tömeg várható az üzletekben, bevásárlóközpontokban. A Hír TV tudósítója megnézte, mi a helyzet a hipermarketekben a karácsony előtti napon.

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