Sok szülő nem veszi komolyan, pedig tragédiához vezethet

Megduplázódott az elhízott gyermekek száma az elmúlt 20 évben – a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szerint. Magyarország a negyedik helyen áll az elhízottak arányát tekintve a világon. A túlsúly halálos betegségekhez is vezethet. A pécsi egyetem pontokba szedte ajánlásait az elhízás megelőzésére.

Zsíros ételek, cukros italok és mozgáshiány – ha mindezt túlzásba visszük könnyű elhízni. A testtömeg indexszel, vagyis a magasság és a súly alapján bárki kiszámolhatja hogy túlsúlyos-e.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Európában a magyarok között van arányaiban a legtöbb elhízott, a felnőttek harminc százaléka. A világrangsorban a negyedikek vagyunk. A probléma szív- és érrendszeri valamint cukorbetegséget is okozhat, ezekbe pedig sokan belehalnak.

Szombaton is sokan kocogtak a Margitszigeten. A futópálya népszerű, sokan itt próbálnak leadni a kilókból. A fitness termek is népszerűek. A Hír TV-nek nyilatkozó személyi edző mindenkinek javasolja a rendszeres mozgást. „Ha még nem túlsúlyos, akkor nyugodtan mehet az atlétika. Az ugrások jó hatással vannak a csontváz erősödésére, izmokra, ízületekre. Viszont, ha már van valami, akkor nagyon jó az úszás, ott még előnyben is vannak a kicsit túlsúlyos gyerekek, mivel a zsír fenntartja őket, de nyilván nem lehet hosszú távú cél ezt megtartani. Szóval ajánlom a küzdősportokat, a csapatsportokat” – emelte ki Szívós Zoltán.

Sok családban ugyanazt eszik a babák mint a szüleik, így gyakran több szénhidrátot, fehérjét, sót és cukrot fogyasztanak a kelleténél.

A pécsi egyetem kutatása szerint, sok szülő nem veszi komolyan, hogy gyermeke elhízhat és jobban félti a náthától. Az európai elhízás elleni nap alkalmából 10 pontban foglalták össze tanácsaikat. Azt javasolják a nőknek, hogy figyeljenek oda a saját súlyukra és életmódjukra, ellenőrizzék a baba gyarapodást és azt is, hogy mit és mennyit eszik.

„Ezekkel a rizikóját és a valószínűségét annak, hogy az utódom valami ilyen betegségbe, és többek között elhízásba szenved, annak sokszorosára le tudom csökkenteni a veszélyét. Nem szűnik meg. Ez elkezdődik a terhességgel, illetve a terhesség vállalással. Ha valaki megfogan, már akkor jó lenne, ha optimális lenne a testsúlya, a táplálkozása” – húzta alá Molnár Dénes, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának tanácsadó elnöke.

Az utóbbi években az állam több intézkedést hozott az egészségmegőrzés érdekében. Az elhízás elleni harcot segítené a chipsadó, a menzareform és a mindennapos testnevelés is, de ezeknek egyelőre nincs kézzelfogható eredményük.