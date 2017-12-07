2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Sok százmilliárdot nyert az MNB a forintgyengülésen

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 11:46, frissítve: csütörtök 11:59

Közel 900 milliárd forintot kaszált a forint gyengülésén a Magyar Nemzeti Bank 2013 és 2015 között. Ezt Matolcsy György írta meg az LMP társelnökének, Hadházy Ákosnak.

A jegybankelnök tájékoztatása szerint az árfolyamnyereség felét elvitték a kamatkiadások. A megmaradt pénz sorsáról az MNB vezetője hallgat. Nem említette meg, hogy a jegybanki alapítványokat az árfolyamnyereségből stafírozták ki.

 

 

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MNBforintMatolcsy György

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