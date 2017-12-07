Sok százmilliárdot nyert az MNB a forintgyengülésen

TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁSSAL VÁDOLJA A JOBBIKOT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK, ÖSSZESEN 662 MILLIÓ FORINTRA BÜNTETTÉK MEG A PÁRTOT.
JOBBIK: MINDENFÉLE TÁRGYALÁS ÉS VIZSGÁLAT NÉLKÜL HOZOTT DÖNTÉST AZ ÁSZ.
VOLNER JÁNOS, FRAKCIÓVEZETÕ: A FIDESZ AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKET HASZNÁLJA ARRA, HOGY ELTÜNTESSE A JOBBIKOT A PALETTÁRÓL.
LMP: ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ EGYKORI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÁLTAL VEZETETT ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA.
UNGÁR PÉTER: HA AZ ÁSZ VALÓBAN ÉRDEMI MUNKÁT VÉGEZNE, AKKOR AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MÁR MILLIÁRDOKRA BÜNTETTE VOLNA A FIDESZT.
TILTAKOZIK A KETTÕS MÉRCE ELLEN ÉS ÚJRA FELJELENTÉST TESZ AZ EGYÜTT A FIDESZ 2014-ES PLAKÁTJAI MIATT; A HATÓSÁGOK KORÁBBAN NEM VIZSGÁLTÁK A KORMÁNYPÁRT KAMPÁNYÁT.
A DK KIZÁRJA AZ EGYÜTTMÛKÖDÉST A JOBBIKKAL; AZ ELLENZÉKI PÁRT ÖNÁLLÓ ORSZÁGOS LISTÁVAL INDUL AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOKON.
GRÉCZY ZSOLT, SZÓVIVÕ: HA VALAMENNYI DEMOKRATIKUS ELLENZÉKI PÁRT ÖSSZEFOG, AKKOR A JOBBIK NÉLKÜL IS MEGVALÓSULHAT A TÖBBSÉG AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN.
KORÓZS LAJOS, MSZP: JANUÁRRA LÉTREJÖHET EGY KÖZÖS ELLENZÉKI PLATFORM A NYUGDÍJ- ÉS IDÕSPOLITIKA ÜGYÉBEN REGGELI JÁRAT.
NGM: 220 MILLIÁRD FORINT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS NOVEMBERI HIÁNYA, AZ ELSÕ TIZENEGY HAVI DEFICIT 1639 MILLIÁRD FORINTRA EMELKEDETT.
PÁLYÁZATOT HIRDETTEK A KEREKESSZÉKET HASZNÁLÓK AUTÓVÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA, JANUÁRTÓL MÁR NEM LESZ ELÕÍRÁS A 850 EZER FORINTOS HITEL FELVÉTELE.
RENDKÍVÜLI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST KAP KÉT BUDAPESTI KÓRHÁZ, A 325 MILLIÓ FORINTOT A FÛTÉSRENDSZER KORSZERÛSÍTÉSÉRE, ILLETVE A SÜRGÕSSÉGI RÉSZLEGEK FELÚJÍTÁSÁRA KÖLTIK.
NEM ENGEDÉLYEZETT NÖVÉNYVÉDÕ SZEREKET FOGLALT LE NÉBIH; A FORGALMAZÓK MAGÁNSZEMÉLYEK, INTERNETES PRÓBAVÁSÁRLÁSSAL BUKTATTÁK LE ÕKET.
ELFOGADTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A MARGITSZIGETI ZAJRENDELETET, JÖVÕ MÁRCIUSTÓL A KULTURÁLIS CÉLÚ LÉTESÍTMÉNYEK ÉJFÉLIG HASZNÁLHATNAK HANGOSÍTÓ BERENDEZÉST.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK JERUZSÁLEMET ISMERI EL IZRAEL FÕVÁROSÁNAK. DONALD TRUMP EGYÚTTAL KÖZÖLTE: AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGET ÁTKÖLTÖZTETIK TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE.
BENJÁMIN NETANJAHU, IZRAELI MINISZTERELNÖK: TRUMP BEJELENTÉSE TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ.
A RADIKÁLIS ISZLAMISTA HAMÁSZ EGY ÚJ INTIFÁDA INDÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL A PALESZTIN NÉPET, HOGY KIFEJEZZE HARAGJÁT A JERUZSÁLEMI DÖNTÉS MIATT.
AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSÁT KÉRTE NYOLC ORSZÁG JERUZSÁLEM KÉRDÉSÉBEN, MERT ELLENZIK DONALD TRUMP DÖNTÉSÉT.
ANTÓNIO GUTERRES, ENSZ-FÕTITKÁR: CSAKIS AZ IZRAEL ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTTI KÖZVETLEN TÁRGYALÁSOKON LEHET MEGHATÁROZNI JERUZSÁLEM STÁTUSZÁT.
SZAÚD-ARÁBIA FELELÕTLENNEK ÉS INDOKOLATLANNAK MINÕSÍTETTE AZ AMERIKAI LÉPÉST ÉS FELSZÓLÍTOTTA TRUMPOT, VÁLTOZTASSA MEG DÖNTÉSÉT.
KANADA TEL-AVIVBAN HAGYJA IZRAELI NAGYKÖVETSÉGÉT ÉS NYUGALOMRA INT JERUZSÁLEM STÁTUSZÁNAK KÉRDÉSÉT ILLETÕEN.
HÁROM, HÓNAPOK ÓTA HÚZÓDÓ, MAGYARORSZÁG ELLENI KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁST UTALT MA BÍRÓSÁG ELÉ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
MAGYARORSZÁG ELUTASÍTJA A KÖTELEZÕ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁT MONDTA A KÜLÜGYMINISZTER A JOGÁLLAMISÁG MAGYARORSZÁGI HELYZETÉRÕL TARTOTT MEGHALLGATÁSON, AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: A MAGYAR KORMÁNY SÚLYOS VESZÉLYNEK LÁTJA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓT, SZEMBEN BRÜSSZELLEL, AHOL A VITÁKAT EGYRE INKÁBB A KÉPMUTATÁS URALJA.
A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A JOGÁLLAMISÁG SZISZTEMATIKUS GYENGÍTÉSÉT KIFOGÁSOLTA BRÜSSZELBEN.
PARDAVI MÁRTA, TÁRSELNÖK: A CIVILTÖRVÉNY SZOROSAN KÖVETI AZ OROSZ MODELLT, MEGBÉLYEGZÕ ÉS KÁROS, ALÁÁSSA A KÖLCSÖNÖS BIZALMAT.
BAKONDI GYÖRGY, BELBIZTONSÁGI FÕTANÁCSADÓ: AZ EP-BEN SOROS BARÁTAI HALLGATJÁK MEG SOROS SZERVEZETEIT.
ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕK; 27 KITOLONCOLT ÉRKEZETT NÉMETORSZÁGBÓL AFGANISZTÁNBA, JANUÁR ÓTA EZ VOLT A LEGNAGYOBB TÁVOZÁSRA KÉNYSZERÍTETT CSOPORT.
AZ ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT A HÁBORÚ MÁR NEM, CSAK A KEZDETE KÉRDÉSES; "NEM AKARUNK HÁBORÚT, DE NEM BÚJUNK EL ELÕLE - ÁLL A NYILATKOZATBAN.
FACEBOOK-BEJEGYZÉS MIATT FOGTÁK PERBE A KAMBODZSAI ELLENZÉK VOLT VEZETÕJÉT, HUN SEN KORMÁNYFÕ HAZAÁRULÁSSAL VÁDOLJA AZ ÖNKÉNTES SZÁMÛZETÉSBEN ÉLÕ POLITIKUST.
HÚSZ ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK EGY KARCAGI NÕT, AKI MEGFOJTOTTA ÚJSZÜLÖTTJÉT; A 40 ÉVES ÁPOLÓNÕ MÁR MÁSODIK GYERMEKÉT ÖLTE MEG ÉS SEMMIFÉLE BÛNTUDATOT NEM TANÚSÍTOTT.
OLVASÁS HELYETT LOPNI MENTEK A KÖNYVTÁRBA, A JÓZSEFVÁROSI RENDÕRÖK ELFOGTÁK A TRIÓT; A RENDÕRSÉG VÁRJA A SÉRTETTEK JELENKEZÉSÉT.
LETÉRT A NÉZSÁT ALSÓPETÉNNYEL ÖSSZEKÖTÕ ÚTRÓL ÉS ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ NÓGRÁDBAN, A JÁRMÛ EGYIK UTASÁT MEGFIGYELÉSRE KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK.
KÉT KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN GYÕR TÉRSÉGÉBEN, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK A BALESETBEN.
KIGYULLADT EGY KAMION FÜLKÉJE AZ M0-S AUTÓÚT LEÁLLÓSÁVJÁBAN, AZ M1-S AUTÓPÁLYÁRA VEZETÕ CSOMÓPONTNÁL, A TÛZOLTÓK ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT.