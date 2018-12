Sok kutyus talál gazdára karácsonykor

Sok menhelyen élő kutya talál gazdára karácsony előtt, de gyakori ilyenkor a meggondolatlan örökbefogadás is. A székesfehérvári Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány telepére is többen látogatnak ki ebben az időszakban, ahol a sétáltató önkénteseket és az adományokat is várják.