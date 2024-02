Sok hűhó semmiért + videó

Szemétválság, dugók és elcsúszott beruházások. A fidesz VII. kerületi frakcióvezetője a fővárosi baloldali városvezetés látványberuházásairól, a korábbi évek terveinek leporlásáról beszélt a Napi aktuálisban.

Karácsony Gergely most már szerintem óriási bajban van. És megpróbált leporolni néhány olyat tervet, amit az elmúlt években már fel fel villantott de ahogy szerkesztő asszony is említette semmiféle előrelépés nem történt ezekben az ügyekben. A Clark Ádám térnél is azt láthatjuk, hogy 2023-as a terv a nagykörútnál ami az én kerületemet is érinti az 2021-es terv