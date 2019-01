Sok gyermek született, bővíteni kell a bölcsődét

Felújítják a bölcsődét Beremenden. A munkálatok idejére a gyermekeket a településen megforduló zarándokok számára kialakított épületben helyezték el.

„A korszerűsítéssel, felújítással kapcsolatban annyi merült fel bennem, hogy mikor lesz ez, illetve hogy az ideiglenes bölcsőde, ahova most átköltöztünk, azt hogy fogja fogadni a gyermekem, de teljesen jó volt minden, zökkenőmentesen zajlott” – mondta egy szülő.

Az utóbbi pár évben Beremenden olyan sok gyermek született, hogy mindenképpen bővíteni kellett a bölcsődét.

„A minisztériumok nagymértékben segítik a családokat és a kisgyermekes szülőket, és egyre több szülő vállalja be azt, hogy két, három, akár négy gyermek is születik a családban, és a bölcsődeigények száma is megnőtt. Éppen ezért szerettük volna, hogyha ki lehetne bővíteni a bölcsődét és az igényeket kielégíteni” – mondta Herceg Csabáné, a beremendi bölcsőde vezetője.

Az építkezés során átépítik a belső tereket, az eddig itt működő családsegítő szolgálat szobáival csaknem 100 négyzetméterrel nő a terület. A tetőre napelemek kerülnek, mely a hőszigetelés korszerűsítésével alacsonyabb üzemeltetési költségeket fog eredményezni. A beruházás új bútorok és játékok beszerzését is lehetővé teszi.

„Pár éve állandóan telt házas volt a bölcsődénk. Felújításra is szorult és mindenképpen kellett volna valamit lépni, és ezért a kormányprogramba nagyon jól illeszkedett nálunk ez a bölcsőde felújítás, férőhelybővítés. Így megpályáztuk ezt a férőhelybővítést, és így remélem meg tudjuk oldani a problémákat, és megszűnik a várólista” – mondta Theisz Ferenc, a település polgármestere.

Az átalakítás csaknem 150 millió forintba kerül, teljes egészében Uniós forrásból valósul meg. A befejezés határideje 2019 ősze.