Soha nem volt még ennyi lehetőség a fiatalok előtt

Megosztás itt:

Meggyőződésem, hogy jó most magyarnak, fiatalnak lenni, hiszen a magyar kormány tényleg figyel arra, hogy könnyebb legyen elindulni az életben. Mivel támogatjuk a magyar fiatalokat? – tette fel a kérdést Varga-Bajusz Veronika.

Az államtitkár a közösségi oldalán a fiatalok világnapja alkalmából közzétett videóban hosszan sorolta a kormány által bevezetett, fiatalok támogatásáról szóló intézkedéseket.

A Nemzeti Innovációs Ügynökség Tudományos Nagykövetei kis videóval üzentek, hogy miért érzik úgy, hogy jó fiatalon tudománnyal foglalkozni.

Augusztus 12-én van az ENSZ által kijelölt Fiatalok Világnapja, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok hangja hallatszódjon: jogaikról, feladataikról, és a mindennapok kihívásairól. A nap célja, hogy a fiatal generáció ne csak jövőként, de jelenként is szerepet kapjon a társadalmi párbeszédben.

Magyarországon is egyre komolyabb figyelem irányul a Fiatalok Világnapjára. Ifjúsági szervezetek, iskolák és közösségi terek különböző eseményekkel – workshopokkal, beszélgetésekkel, online kampányokkal – igyekeznek bevonni a fiatalokat, és teret adni a véleményük, javaslataik megosztására.