Belföld

Soha nem látott katonai parádé készül augusztus 20-án

2025. augusztus 18., hétfő 06:48 | Magyar Nemzet
Honvédség Augusztus 20

A honvédség idén minden eddiginél nagyobb légi bemutatóval ünnepli Szent István napját: a KC–390-es szállító repülőgéptől a helikopterekig minden haditechnikai eszköz látható lesz, miközben a Városligetben harcjárművek és interaktív kiállítás várják az érdeklődőket.

  • Soha nem látott katonai parádé készül augusztus 20-án

– Különleges légi felvonulás lesz Budapesten az ország születésnapján: aki eljön, egyszerre fogja látni a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is – jelentette ki lapunknak adott interjújában Kovács Krisztián ezredes. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka szerint az augusztus 20-i ünnepségen minden olyan repülő eszközt megcsodálhat majd a közönség, ami jelenleg rendszerben van.

Elmondása szerint láthatjuk majd a honvédség kiképzőhelikopterét és repülőgépét, valamint a régi, jól bevált MI–17 és MI–24 helikoptereket. Bemutatkozik ugyanakkor kötelékben a haderő két legmodernebb forgószárnyasa is: a H145M, valamint a H225M helikopter. – Az előbbi volt az első fecskéje annak a helikopteres fegyvernemfejlesztésének, a H225-ös helikopterekből pedig nemrégiben érkezett meg az utolsó megrendelés, így teljes lett a flotta. – Ezzel a két típussal Európa egyik legmodernebb helikopterflottája a miénk – hangsúlyozta.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Háború Ukrajnában

