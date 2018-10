Sneider: Volner élettársa jegyezte be Mi Hazánk Mozgalmat

Volner János már korábban is a kizárására játszott – Sneider Tamás szerint. A Jobbik elnöke az Indexnek adott interjújában azt mondta: nyár közepe óta számított arra, hogy Volner János távozik a pártból, annak ellenére, hogy azelőtt többen is szívesen látták volna a Jobbik élén. Sneider Tamás szerint akkor vált feszülté a viszony, amikor Volner EP-listavezető szeretett volna lenni, annak ellenére, hogy ehhez nincs meg a szükséges nyelvtudása és külpolitikai tapasztalata sem. Sneider Tamás szerint a szakítás végül azért következett be, mert Volner János élettársa bejegyeztette a Mi Hazánk Mozgalmat a bíróságon. Sneider Tamás szerint Volner Jánost egy frakcióülésen szembesítették a történtekkel, de nem adott elfogadható választ.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Volner János a Facebookon reagált Sneider Tamás interjújára. Azt írta: sajnálja, hogy a Jobbik elnöke addig süllyedt, hogy magánéletét tette hazug állításokkal céltáblává. Volner János kiemelte: bíróság előtt is kész megvédeni igazát.

Apáti István a Pesti Srácoknak úgy nyilatkozott: Volner János kizárásával betelt a pohár. A Jobbikból két napja távozott politikus hozzátette: már Dúró Dóra és Toroczkai László kizárásánál is elgondolkodott a kilépésen, de a párt folyamatos balra tolódása, és Volner János frakcióból való kizárása után hozta meg a végső döntést. Apáti István hozzátette: nem neki kéne vissza adni a mandátumát, hanem Gyöngyösi Mártonnak, aki egy kritikus hang politikai kivégzésére használta fel hatalmát.

Közben a Jobbik elnökségének azonnali lemondását kéri a párt külügyi kabinetének alelnöke. Sipos László a tagságnak írt körlevelében indítványozta egy vizsgálóbizottság felállítását is, amely a Jobbik-frakció és a pártalapítvány pénzügyeit is vizsgálná. Sipos a párt májusi tisztújítását kétes tisztaságúnak nevezte, szerinte a Jobbikot jelenleg látványos politikai cselekvőképtelenség és vállalhatatlan balliberális fordulat jellemzi.