Sneider Tamás náci dresszben kívánt áldott karácsonyt

A vasárnapi EP-választáson elért magasabb részvétel, több szavazat, több mandátum azt jelenti, hogy Magyarországnak erősebb lesz a képviselete Brüsszelben - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Az olasz belügyminiszter videóüzenetben gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek és a Fidesznek, az EP választáson elért sikerükhöz. Matteo Salvini köszönetet mondott a magyaroknak, hogy hozzásegített a kormánypártot egy óriási győzelemhez. Hiába figyelmeztette a szocialisták elnökségét a várható bukásra az MSZP roma tagozata - nem hallgattak rájuk -mondta Balogh Artúr, a tagozat elnöke a Hír TV-nek. Balogh Artúr szerint a kudarcban az is közrejátszott, hogy a párt vezetése elvtelenül nácikkal is szövetséget kötött és a szervezeten belül sem volt egységesítés. Az európai parlamenti eredmények sírba vihetik Karácsony Gergely főpolgármesteri álmait - írja a Magyar Nemzet - a lap által idézett szakértő szerint Karácsony politikáját büntették a választók Budapesten és Zuglóban is. Gyöngyösi Márton európai parlamenti listavezető lesz a Jobbik EP-képviselője - közölte a párt sajtóosztálya. Választási csalás miatt tett feljelentést a Mi Hazánk Mozgalom. Az EP-választás napján valaki sorra hívta fel a párt szimpatizánsait, hogy a rájuk leadott szavazatok elvesznek, aki pedig mégis a Mi Hazánkra voksol, az Gyurcsány Ferencet támogatja. A vasárnapi bukás ellenére Budapesten nagy többségben van az ellenzék - jelentette ki a baloldali főpolgármester-jelölt. Karácsony Gergely azt mondta: az EP- választáson ugyan egymás ellenfelei voltak, de az önkormányzati választáson egymás szövetségesei kell, hogy legyenek. Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják Fekete-Győr Andrást, a Momentum elnökét. A rendőrség befejezte a decemberi, illetve januári tüntetéseken készült több száz órányi felvétel elemzését, amelyeken jól látható, hogy ellenzéki politikusok és aktivisták megrongálják az ország karácsonyfáját, valamint rendőrökre támadnak. Új gazdaságvédelmi akciótervet indít a kormány - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a HIPA járműipari konferenciáján. Szijjártó Péter közölte: tovább csökkentik a munkára rakodó adóterheket, valamint folytatják a bürokrácia visszaszorítását. Magyarország nem támogatja, hogy Brüsszel az autóipar versenyképességét a környezetvédelemre hivatkozva észszerűtlenül korlátozza - jelentette ki Szijjártó Péter. Idén a február-áprilisi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 492 ezer volt, 47 ezerrel több, mint egy évvel korábban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A 70 százalékos foglalkoztatottsági ráta azt jelzi, hogy továbbra is van egy inaktív réteg hazánkban, akiknek a munkába állítására lehetőség van - értékelte a KSH legfrissebb adatait Varga Mihály pénzügyminiszter. A február-áprilisi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 162 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,5 százalék volt - jelentette a KSH. A rendszerváltozás óta nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség Magyarországon, mint idén - pénzügyminiszter szerint Magyarország az Európai Unió 28 tagországa között a negyedik helyen áll, Lengyelországgal holtversenyben. Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművek forgalmát is korlátozzák majd szmogriadó esetén Budapesten - döntött a szmogrendelet módosításával a Fővárosi Közgyűlés. A távhőszolgáltatás terjedése csökkentené a károsanyag-kibocsátást – közölte Herpai Attila, a Főtáv Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. kommunikációs csoportvezetője. A tervek szerint 2021 végére újulhat meg a Blaha Lujza tér több mint négymilliárd forintos fővárosi és kormányzati forrásból, a rekonstrukció során felújítják az aluljárót is. Tovább erősíti kapcsolatait Budapest és Szentpétervár, ennek érdekében egyetértési megállapodást köt a Fővárosi Közgyűlés és az orosz kikötőváros törvényhozó testülete. Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa törvénytelennek találja a csíkszentmártoni önkormányzat úzvölgyi katonatemető lezárására vonatkozó határozatát, és megtámadja a közigazgatási bíróságon. Az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfői brüsszeli csúcstalálkozójukon az Európai Bizottság következő elnökét illetően konkrét nevekről nem tárgyalt, csak a kiválasztás folyamatáról - közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Az uniós országok állam- és kormányfői egyetértettek abban, hogy a tanácsnak kell személyi javaslatot tennie, így nem feltétlenül az előzetesen megválasztott csúcsjelöltek közül kerül ki az Európai Bizottság vezetője. Albánia és Észak-Macedónia uniós csatlakozási tárgyalásainak mihamarabbi megkezdésére szólított fel az Európai Bizottság, kiemelve, hogy a két ország végrehajtotta az ennek feltételeként előírt reformintézkedéseket. Illegális bevándorló követte el a múlt hét pénteki lyoni merényletet, akinek nevét csak most hozták nyilvánosságra. Mohamed Hichem a támadás idején törvénytelenül tartózkodott Franciaországban. A török hatóságok elfogták egy embercsempész-hálózat 25 feltételezett tagját. Az edinburghi parlamentben beterjesztette a skót kormány azt a törvénycsomagot, amelynek célja az újabb skóciai függetlenségi népszavazás kiírásának jogszabályi előkészítése. Valószínűleg Irán áll az Egyesült Arab Emírségek partjai közelében tankerhajók ellen elkövetett szabotázsakciók és a szaúd-arábiai kőolajterminál elleni támadási kísérlet mögött - jelentette ki John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. A szaúdi vezetésű arab koalíció offenzívát indított a dél-jemeni ad-Dale tartományban a húszi lázadók állásai ellen - közölte a szaúd-arábiai tulajdonú al-Arabíja hírtelevízió. A dinka népcsoporthoz tartozó törzs fegyveresei támadtak rá egy másik törzs tagjaira Dél-Szudánban - 19 ember életét vesztette, főként nők és gyerekek az áldozatok. 22 millió dollárt gyűjtött össze egy civil szervezet magánadományokból az amerikai-mexikói határra tervezett fal megépítéséhez - a We Build the Wall nevű szervezet az Egyesült Államok elnökének hivatalba lépése után kezdett gyűjtést. Robert Mueller amerikai különleges vizsgálóbíró Washingtonban bejelentette, hogy bezárja irodáját, és távozik az igazságügyi minisztériumból. Oroszország kész meghosszabbítani az olajkitermelés korlátozásáról a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetével kötött megállapodást. Kérelmet nyújtott be egy amerikai bíróságon a Huawei, hogy tegyék semmissé azt a tiltó rendeletet, amelynek értelmében a kínai vállalat nem vásárolhat alkatrészeket vagy technológiát amerikai cégektől az Egyesült Államok kormányzatának engedélye nélkül. Letartóztatási parancsot adott ki egy mianmari bíróság Viratu, az ismert buddhista prédikátor ellen, aki számos beszédében uszított és lázított Mianmar muszlim kisebbsége és a kormány ellen - közölte a Myanmar Now nevű hírportál. Halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség egy férfival szemben, aki ittasan, kokaintól bódultan száguldott egy érdi utcán és halálra gázolt egy idős férfit tavaly novemberben. Főként fakidőlések és a sok esővíz miatt riasztották a tűzoltókat a viharok miatt. Fucsovics Márton, oldalán a svéd Robert Lindstedttel az első fordulóban kikapott a francia nyílt teniszbajnokság férfi párosversenyében. Öt aranyérmet szereztek a magyar versenyzők a fekvenyomó-világbajnokságon Tokióban. Az idei lesz a Red Bull Air Race gyorsasági műrepülő világbajnokság utolsó szezonja - július közepén Zamárdiban rendezik a sorozat történetének utolsó előtti versenyét. Zakor Sándor lesz júniustól az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. kizárólagos tulajdonosa és vezetője.