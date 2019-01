Sneider Tamás bandája az SS-ről lett elnevezve

A portál jegyzőkönyvekre hivatkozva azt írja: a roma férfi arcát szétverték, az orrcsontját is eltörték. A Ripost úgy tudja: a vádiratban és az ítéletben is az áll, hogy Sneider Tamás és társai sorozatosan olyan köznyugalmat megzavaró bűncselekményeket követtek el, amelyek országos közfelháborodást váltottak ki. A portál kiemeli: mivel Sneider Tamás végül beismerte vezető szerepét és a bűncselekményt, 8 hónap börtönt kapott 3 évre felfüggesztve. A Ripost felidézi, az enyhe ítélet nagy felháborodást keltett, az Élet és Irodalom is dühös cikket közölt az ügyben.

Sneider nevéből kiindulva ők is SS-nek nevezték magukat. Sneider- Schutzstaffel - Sneider-Védőosztag hangzott a csatakiáltás – idézi a Riposzt.