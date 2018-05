Sneider meglepődött Toroczkai nyilatkozatain

Barátsággal váltak el Toroczkai Lászlótól a Jobbik elnökválasztása után - mondta Sneider Tamás a Jobbik megválasztott elnöke a Hír TV Reggeli járat című műsorában.

A Jobbik elnökségéért folytatott harcban Toroczkai egyenlőtlennek ítélte meg az indulási feltételeket, majd levelet is küldött a párt vezetőjének, amelyben azt kérte, hogy küldjék el neki a tisztújító kongresszuson elmondott beszédét.

Sneider Tamás azt mondta: reméli, hogy nem lesz a Jobbikban pártszakadás, ugyanakkor nem érti, miért támadja őt párttársa.

Rengeteg helyen közösen jelentünk meg, közösen tudtuk elmondani ugyanazt az álláspontot, ugyanazt a néppárti álláspontot. Ezért is vagyok meglepve teljes mértékben Lacinak az utóbbi nyilatkozatain, amiben már engem is támad személy szerint, amit soha nem tettem meg vele, tehát, hogy nemzetietlen vagyok, nem a hazámat szolgálom, utána Bocskaira is tett különböző kinyilatkozásokat, semmiképp sem ezt vártam húsz év barátság után Toroczkai Lászlótól. én most megértem, hogy veszített egy választás folyamán, de azért ezt illene méltósággal fogadni - mondta el Sneider.

Sötét jövőkép

A következő választáson a bejutási küszöbért fog küzdeni a Jobbik, ha a jelenlegi irány marad - Toroczkai László szerint. Ásotthalom polgármestere a 24.hu-nak adott interjújában felrótta a Jobbik vezetésének, hogy eltávolodtak a tagságtól és elszakadtak a valóságtól. Arról is beszélt, hogy unortodox politikusnak tartja magát, és folyamatosan egyeztet azokkal, akik kiálltak mellette, ugyanakkor a Jobbikból való kilépésről vagy pártszakadásról nem beszélt. Toroczkai László az interjúban hibának nevezte, hogy a Jobbik pénzhiányra hivatkozva nem indít jelöltet a fővárosi időközi polgármester-választásokon, de ugyanakkor a legerősebb ellenzéki pártnak nevezi magát.