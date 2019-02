Sneider csupán kommunikációs trükkel élhetett

A Jobbik megszűnését is felvetette Sneider Tamás, miután az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a párt tiltott támogatást használt fel kampányában, emiatt pedig több mint 270 millió forintot kell befizetnie. A pártelnök szombaton már a további működésről beszélt. Kiszelly Zoltán politológus szerint csak kommunikációs trükk a kijelentés.

A Jobbik megszűnését lebegtette meg Sneider Tamás pártelnök, miután az Állami Számvevőszék január végén megállapította, hogy a párt tiltott támogatásokat használt fel választási kampánya során, emiatt pedig több mint 270 millió forintot kell fizetnie.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Sneider Tamás a Jobbik évadnyitó ülésén azonban már a folytatásról és további harcról beszélt. „Harcolunk, küzdünk az utolsó pillanatig, és higgyétek el, jöhet bármilyen lépés, mi is tudjuk, hogy mit kell cselekedni. Nem félünk, továbbra is tud működni a pártunk, és ha pártunk nem tudna működni, akkor majd máshogy fogunk dolgozni. Megtaláljuk mindig, minden percben az ellenállásnak a megfelelő módjait. Higgyetek bennünk. Nekem is megvannak azok az ötleteim, az a tudásom, amelynek köszönhetően túlélhetjük a leges legnehezebb perceket” – fogalmazott szombaton a Jobbik elnöke.

„Olyan mértékű bírságot vetettek ki, amit a Jobbik nem tud kifizetni” – ezt már a párt alelnöke jelentette ki vasárnap. Z. Kárpát Dániel bízik abban, hogy a későbbiekben is lesz jobbikos képviselő a parlamentben. „Nagyon remélem, hogy lesz, tehát ameddig minket onnan ki nem zavarnak, mi ott leszünk a parlamentben. Ott leszünk a kilakoltatásokon, ott leszünk a bankok előtt, ott leszünk az emberek között, és ha nincsen pénzünk, ha ellehetetlenítenek minket, akkor itt leszünk az aláírásgyűjtő standokon” – tette hozzá a Jobbik alelnöke.

Blöffnek tartja a Jobbik megszűnését Toroczkai László, a párt korábbi politikusa. A Mi Hazánk elnöke szerint a Jobbikot a pénz tartja össze, a pártot nem akarják megszüntetni, hiszen akkor megszűnne a megélhetési forrás is a vezetőség számára. „2010 előtt semmiféle állami támogatással nem rendelkezett a Jobbik, amikor nagyon sokan a saját szabadságunkat, fizikai épségünket, egzisztenciális biztonságunkat kockáztatva azért dolgoztunk, hogy azután a Jobbik bejuthasson a parlamentbe, és amióta az Országgyűlés tagja lett a párt, azóta állami támogatásból körülbelül 10 milliárd forint üthette a markát, amiből semmi sem látszik” – nyilatkozta Toroczkai László.

Kiszelly Zoltán szerint az évi hárommilliárdos támogatásból ki tudja gazdálkodni a párt a büntetést, a politológus a megszűnésre vonatkozó kijelentést csak kommunikációs trükknek tartja. „Molnár Gyula is felvetette korábban az MSZP megszűnésének lehetőségét, az MSZP sem szűnt meg. Sneider Tamás szerintem azért vetette fel leginkább egy kommunikációs panelként, egy kommunikációs trükként ezt a lehetőséget, hogy ezzel zárja a Jobbik párton belüli sorait, és egy ostromlott vár képét rajzolja föl, és egy ostromlott várból nem illik kifelé beszélni. Tehát a Jobbik évente 2,7 milliárd forint költségvetési támogatást kap a párt, a frakció és az alapítvány működési költségeire, tehát ilyen szempontból van bőven pénzük, amiből ezt ki tudnák fizetni” – hívta fel a figyelmet a politológus.

A Jobbik szombati évadnyitó rendezvényén mutatta be az európai parlamenti választára készült kampányfilmjét, emellett országos aláírásgyűjtési akciót is kezdtek a Munka törvénykönyve módosításának visszavonása érdekében.