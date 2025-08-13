Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik + videó

Megosztás itt:

Szikra Brigitta nemrég költözött kislányával Csárdaszállásról Békéscsabára. - írta meg a BEOL. Épphogy berendezkedtek, amikor váratlan betegség tört rá. Hajnalban lett rosszul, Hannát egyedül neveli, így ketten voltak csak a házban. A kislány augusztusban tölti a kilencet, ám korát meghazudtoló módon segített, ezzel pedig megmentette édesanyját. Kameránk előtt is bátran mesélt a történtekről.

– Anya hajnalban lett rosszul, még utolsó erejével szólított, kérte, hogy hívjam a 112-es segélyhívót. Utána összeesett. Követtem a telefonban elhangzó utasításokat, megrázogattam, fejét oldalra fordítottam, de nem történt semmi – emlékezett vissza a kislány. Hanna végig sírt, de újra és újra visszanyerte lélekjelenlétét. Amíg a mentők szállítható állapotba hozták édesanyját, addig két rendőr vigyázott rá.

Azonnal rohantak a megadott címre

Szemenyei Kamilla és Szarvas Károly rendőr őrmester éjszakás szolgálatot látott el aznap. Hajnali öt óra körül jött a jelzés, amiből megtudták, hogy egy kislány egyedül van az ájult édesanyjával.

– Autóba ültünk azonnal. Kiérve láttuk, hogy már kinyitották a kaput, az anyuka pedig arccal lefelé fekszik a földön, eszméletlen. Kislánya hálóingben zokogott. Átvettük tőle a telefont, stabil oldalfekvésbe helyeztük a magatehetetlen anyát, akit aztán a mentők kórházba vittek. Igyekeztem megnyugtatni Hannát, aki mesélt magáról, megmutatta a játékait. Mély benyomást tett rám, nagyon talpraesett volt, többször elmondtam neki, hogy igazi hősként viselkedik – részletezte Szemenyei Kamilla. Két hét telt el a különös eset óta, de a sztori nem csendesült benne.

– A kollégákat is mélyen megérintette a történet, segíteni akartunk Hannának feldolgozni a traumát. Először egy apró meglepetést terveztünk, aztán az ötletből összefogás lett; ajándékokkal, tanszerekkel leptük meg a kislányt. Amikor kiderült, hogy régóta rendőr akar lenni, programot is szerveztünk neki. A rendőrfőkapitány-helyettes engedélyével megnézhette, hova futott be a hívása. A tevékenység-irányítási központban és a járőrök főhadiszállásán is szeretettel fogadták – sorolta a rendőr őrmester.

Hanna újra és újra erőt merített, megmentette édesanyját

Brigitta azóta jobban van, lábadozik, telefonon értük utol. Elmondta, akkor hajnalban nagyon hirtelen tört rá a betegség. Asztmás, így azon nem lepődött meg, hogy kicsit fullad, ám ez a rosszullét most más volt.

– Picit leültem a konyhában, aztán kimentem a levegőre, hátha jobban leszek. Volt egy rossz érzésem, ezért inkább kiabáltam Hannának, hogy hozza a telefont. Aztán filmszakadás; több órányi eszméletlenség következett. A sürgősségin tértem magamhoz, kiderült, hogy tüdőembóliát kaptam – mesélte a nő. Hozzátette, Hanna nagy lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. Büszke rá, mert amit csak tudott, megtett.

– Pár évvel ezelőtt megtanítottam neki, hogyan kell viselkedni hasonló helyzetben. Nagyon büszke vagyok rá, hogy nem fagyott le, nem kapott sokkot. Végig sírt ugyan, de újra és újra erőt merített és cselekedett.

Telefonált, kulcsot keresett, ajtót nyitott.

– Erőt ad a bátorsága, és visszaigazolást, ha egyedül is, de jól nevelem. A nagyszüleinek, anyukámnak és apukámnak is sokat köszönhetünk, szeretettel és gondoskodással vesznek körbe minket. Külön öröm számomra, hogy a kislányomat ért traumát a rendőrök is tompítani igyekeznek. Nem tudok nekik, a mentőknek és az orvosoknak eléggé hálás lenni – mondta Brigitta, aki azóta a békéscsabai kórházból a gyulai tüdőszanatóriumba került, jelenleg pedig a rehabilitáción gyógyul.

