Sírva fogadta a letartóztatását a kegyetlen gyilkos

A férfi, miután brutális módon meggyilkolta barátnőjét a XIII. kerületben, öt napig bujkált. Információink szerint egy gyroszos ismerte fel, aki azonnal hívta a rendőröket.

Bilincsben és vezetőszáron kísérték a Budai Központi Kerületi Bíróságra a férfit, aki brutális kegyetlenséggel megölte barátnőjét a múlt héten. T. Róbert július 13-án előbb bántalmazta majd többször nyakon szúrta egy késsel a fiatal nőt annak albérletében. A 35 éves férfi letartóztatásáról pénteken döntöttek.

A végzést a gyanúsított és védője is tudomásul vette. A férfi vallomás tételközben többször is elsírta magát.

A férfi ügyvédje szerint védence napokon át gyötrődött, vívódott magában. Kijelentette az elkövető nem kóros elmeállapotú, megítélése szerint beszámítható volt tettének elkövetésekor is. Szerinte erre utal, hogy az eddigi bizonyítási eljárás során tisztán és érthetően idézte fel és mutatta be, hogy miként követte el a gyilkosságot. A gyanúsítottra így is elmeorvosi vizsgálat vár.