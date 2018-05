Az egyik asszony három éve van börtönben, jövőre, kilenc hónap múlva szabadul. Hat gyereke van, a legidősebb 22 éves, a legfiatalabb 4. Minden hónapban meglátogatják a börtönben. „Töltenek, őmiattuk bírom, nagyon jó érzés!” – meséli azzal kapcsolatban, hogy mit jelent számára az, amikor látja a családját.

Egy másik megkérdezett az asszonynak pedig öt éve van még hátra a rácsok mögött. 2015-ben került be, ő sem mondta meg, hogy miért. Három gyereke van, köztük egy kicsi is. Hiába látogatják édesanyjukat kéthetente, megölelni mégsem tudják egymást, csak kéthavonta, amikor családi istentisztelet is van a börtönben. „Sírunk is, meg nevetünk is egyszerre, hogy meg tudjuk ölelni egymást” – mondta.

„Megcsipkedem őket, megsimogatom őket, megpuszilom... fogom végig a kezüket, és ez egy hatalmas töltődést ad az ember életében” – teszi hozzá.

A börtönök szabályzata nem engedi meg, hogy bármikor megölelhessék, vagy megérinthessék a fogvatartottak a látogatóba érkező szeretteiket. Ezért van plexi az asztalok között is. A gyerekek egy külön szobában játszhatnak addig, amíg a felnőttek beszélnek egymással. Az, hogy valaki a családi istentiszteletre mehessen, jutalomnak számít.

„Minden fogvatartottnak nem jár, hiszen, nekünk is az a fő feladatunk, hogy a jogszabályokat, az előírásokat betartassuk a fogvatartottakkal, nekik pedig kötelességük ezt betartani. Aki így tevékenykedik, és ilyen magatartást tanúsít, aki az előírásokat nem szegi meg, és valóban a jogszabályoknak megfelelően tevékenykedik, megfelelő magatartást tanúsít, akkor ők élhetnek ezzel a lehetőséggel, hogy plusz látogató fogadást kapjanak jutalomként” – hangsúlyozta Orosz Zoltán, a BVOP szóvivője.

Jutalom a börtönben végzett munkáért adható, és akkor is, ha valaki valamilyen képzésen vesz részt a fogvatartott.

„Egy olyan büntetés-végrehajtás képe rajzolódik ki előttünk, amelyik egyre zártabb, egyre kevésbé fontos neki a családokkal való kapcsolattartás” – az egyik jogvédő szervezet programvezetője szerint azonban nem jutalomként kellene ezt adni néhány kiválasztott fogvatartottnak.

„Itt 18 ezer fogvatartott van, hozzájuk 25-30 ezer kiskorú gyermek kapcsolódik. És nagyon fontos, hogy ne csak egy-két gyereknek legyen lehetősége találkozni az apjával, vagy az édesanyjával, hanem mind a 25-30 ezernek, hiszen nem a gyerekek vannak bebörtönözve, nem őket kell büntetni” – mondta a Magyar Helsinki Bizottság programvezetője, Vig Dávid.

Vig Dávid hozzátette: a kapcsolattartást szigorítása óta sem csökkent a tiltott tárgyak bevitele a börtönbe, ezért indokolatlan hogy a hozzátartozóival ne érintkezhessen a fogvatartott.