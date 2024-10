Síri csendben történt igazgatóváltás a híres budapesti gimnáziumban

Megosztás itt:

Új igazgató került a budapesti Eötvös József Gimnázium élére, amelynek korábbi vezetője korrupciógyanús ügybe keveredett. Az intézményben a vezetőváltás síri csendben zajlott le, a gimnázium honlapján fellelhető hírekből és dokumentumokból lehet csupán arra következtetni, hogy a vesztegetéssel hírbe hozott Moss Lászlónak lejárhatott az igazgatói mandátuma 15 évnyi irányítás után. Helyette Kampós Andrást bízták meg az oktatási intézmény vezetésével, Moss László azonban továbbra is a gimnáziumban tanít magyart és történelmet.

A Magyar Nemzet érdeklődött az új igazgatónál arról, hogy rajta kívül nyújtott-e be más is pályázatot a Eötvös Gimnázium igazgatói pozíciójára, és ha igen, köztük volt-e Moss László is.

A lap azt is meg szerette volna tudni, hogy ha a korábbi igazgató nem pályázott újra, akkor ennek van-e köze ahhoz, hogy a gimnáziumot érintő vesztegetési ügy jelenleg is folyamatban van a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen.

Kampós András szűkszavú válaszában annyit írt, hogy az igazgatói megbízásokkal kapcsolatos pályázati eljárást a 401/2023-as kormányrendelet szabályozza, a kérdéseink pedig olyan információkra vonatkoznak, melyekkel a pályázók nem, csak a Belügyminisztérium vagy az illetékes tankerület rendelkezhet. A Magyar Nemzet adatigényléssel fordult az illetékes szervekhez, amint megtudnak bővebb információkat, ígérik: tájékoztatni fogják olvasóikat.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

