Simonovics András értelmetlennek gondolja a Nők40 Programot + videó

Megosztás itt:

Sorozatosan támadják a Tisza Párt szakértői a magyar nyugdíj rendszert. Simonovics András, Magyar Péterhez köthető nyugdíjszakértő például már 2023-ban is értelmetlennek gondolta a Nők40 Programot, ami lehetővé teszi, hogy 40 év szolgálati idő után a korkedvezményes nyugdíjba vonulhassanak a nők.

De nem Simonovits András az egyetlen Tisza Párti szakértő, aki a nyugdíjasokat támadja. Surányi György volt jegybankelnök, aki korábban a Tisza sziget fórumán is tartott előadást, a Partizánnak adott interjújában beszélt arról, hogy szerinte meg kellene szüntetni a 13. havi nyugdíjat. Elmondta, hogy már a bevezetésével sem értett egyet.