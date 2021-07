Simicskó: Magyarország jövőjét illető fontos témákban kérnek véleményt

71 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, egy beteg elhunyt. Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyek elsőként a www.felvi.hu oldalon lesznek elérhetők. A beoltottak száma 5,582 millió, 5,34 millióan már a második oltást is megkapták. Gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: Brüsszel az elmúlt hetekben egyértelműen megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi népszavazás kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottsághoz. „Megelőző csapásnak” nevezte a kormány gyermekvédelemről szóló népszavazási kezdeményezését az Alapjogokért Központ igazgatója. Szánthó Miklós szerinte az LMBTQ-propaganda Nyugaton már annyira elharapódzott, hogy a gyerekek jogait veszélyezteti. Tóth Erik hangsúlyozta: a magyar választók helyet nem dönthetnek a brüsszeli bürokraták. Karácsony Gergely országos népszavazást kezdeményezett három témában: a Fudan egyetem, az autópályák eladásának ügye, illetve az ingyenes antitest-szűrés a 60 év felettieknek. Kocsis Máté: a főpolgármester kezdeményezésével szemben a kormány sorskérdésekről dönt majd a gyermekvédelmi népszavazás keretében. Nem mondott igazat Cseh Katalin az őt és korábbi üzleti partnereit érintő, 4,8 milliárd forintos közpénzbotrány kirobbanásakor – PestiSrácok.hu. Az internetes portál kiderítette: a momentumos politikus és a mögötte álló céghálózat két központja Vác és Szirák volt, és az összes cég ugyanarra a címre volt bejegyezve. Nem merült fel a magyar kormány érintettsége a Pegasus néven elhíresült botrányban – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára Hír TV-nek. Magyar Nemzet: A profin felépített híresztelésen túl semmiféle bizonyíték nincsen arra, hogy a magyar kormány bárkit törvénytelenül figyeltetett volna meg. A baloldal nemzetközi hálózatát sejti a Pegasus-ügy mögött Volner János. A független parlamenti képviselő szerint információs hadviselés zajlik Magyarország ellen. Önkéntes katonai szolgálatra hirdet felvételt a Magyar Honvédség – jelentette be a honvédelmi miniszter. A koronavírus-járvány után a közösségi élet és a magyar gazdaság újraindítása nem valósulhat meg a fiatalok bevonása nélkül – hangsúlyozta Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár. Felborult egy migránsokat szállító bárka Tunézia partjainál, legkevesebb 17 bangladesi meghalt, 380 menedékkérőt kimentettek a tengerből. Háromezer oltásellenes tüntető vonult utcára Athénban, a rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal oszlatta a tiltakozókat. Meghaladta a 4,1 milliót a koronavírus-járvány áldozatainak száma a világban, 195 milliónál több megbetegedést regisztráltak, 175 millióan meggyógyultak – ENSZ. London szerint működésképtelennek bizonyult, és ezért jelentős módosításokra szorul a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréhez kapcsolódó észak-írországi protokoll. Az EU nem tárgyalja újra a brit EU-tagság megszűnéséről szóló megállapodáshoz kapcsolódó észak-írországi protokollt – jelentette ki Maros Sefcovic, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagja. A növekvő koronavírus-esetszámok miatt Horvátország még azelőtt újabb szigorításokat vezethet be, hogy lejárnának a július 31-ig érvényben lévő korlátozások – írta a Jutarnji List című lap. Izraelben meredeken emelkedik a koronavírussal újonnan megfertőződöttek száma a súlyos betegek számának lassú emelkedése mellett. Bekerül a cseh alkotmányba az ország állampolgárainak fegyveres önvédelemhez való joga. Százezreket telepítettek ki Közép-Kínában a súlyos esőzések okozta áradások miatt, legkevesebb 25 ember vesztette életét. 15 millió Ft értékben foglaltak le kábítószert egy XIII. kerületi lakásban, a drogkereskedőt őrizetbe vették. Busszal ütközött egy személyautó a 3-as főúton Aszaló közelében, a gépkocsi vezetője a helyszínen meghalt. A magyarok pénteki programja a tokiói olimpián magyar idő szerint: evezés – férfi egypár előfutam 8.30; íjászat – férfi rangsoroló 13.00; nyitóünnepség 20.00. Bondár Anna bejutott a negyeddöntőbe a lengyelországi Gdyniában zajló salakpályás női tenisztornán. Női röplabda felkészülési mérkőzés: Azerbajdzsán–Magyarország 0-4.