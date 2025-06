Simicskó István: Senki sem dönthet a magyar emberek feje fölött egy ilyen horderejű kérdésben

Megosztás itt:

A frakcióvezető elmondta: kiderült, ezer ember dolgozik az EU-ban az ukrán bővítésen, ezt maga Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos ismerte el nemrég, s tudjuk, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már megegyeztek Ukrajna uniós tagságáról, aki pedig szólni mer ez ellen, azt kíméletlenül támadják Brüsszelből.

"Holott a csatlakozó országoknak mindig meg kellett felelniük a szigorú követelményrendszernek, az úgynevezett koppenhágai kritériumoknak, ami tartalmazza például a demokratikus intézményrendszert, a kisebbségek védelmét, a működő piacgazdaságot, az ­uniós jogszabályok átvételét és sok egyebet, amelyeknek jelenleg - és nagy valószínűséggel még sokáig - nem tud megfelelni Ukrajna. Ez olyan alapvető biztosíték az EU-nak és a csatlakozó országnak, amely garantálja, hogy a tagság mindkét félnek előnyös és minimális kockázatot hordoz" - mutatott rá a frakcióvezető.

Simicskó István nyilvánvalónak nevezte, hogy

Ukrajna gyorsított felvétele számos területen nagy kihívás lenne Magyarország, de az egész EU számára is.

Hozzátette: az elmúlt évek brüsszeli politikájának eredményeképpen az unió nincs abban az állapotban, hogy egy háborúban álló, megroppant gazdasági, nehéz egészségügyi és közbiztonsági helyzetben lévő ország gondjait magára vegye, ilyenre még nem is volt példa.

"Sokszor ismertettük már, de fontos megértenünk, hogy milyen beláthatatlan következményekkel járna egy ilyen elhamarkodott döntés.

A csatlakozás a szakadék szélére sodorhatná az Európai Uniót és Magyarországot is.

Többek közt veszélybe kerülnének a magyar gazdák, akik elveszíthetnék az uniós támogatásokat, kedvezőtlen versenyhelyzetbe kerülnének a magyar munkavállalók a keletről áramló olcsó munkaerővel szemben, sőt a 13. havi nyugdíj fenntarthatósága is kétségessé válna" - jegyezte meg Simicskó István., aki arra figyelmeztetett, hogy a csatlakozás nagyon súlyos biztonsági és közbiztonsági kockázatokat is hordoz, hiszen Ukrajnában rengeteg a fegyver és a lőszer, és azok könnyen eljuthatnának az unió területére is.

A politikus hangsúlyozta, hogy Brüsszelben most sem kérdezték meg az emberek véleményét, pedig olyan kérdésről van szó, amely hosszú időre meghatározhatja a kontinens jövőjét.

"Mi viszont itt, Magyarországon, azt valljuk, hogy senki sem dönthet a magyar emberek feje fölött egy ilyen horderejű kérdésben, ezért indította el a kormány ezt a véleménynyilvánító szavazást"

- fogalmazott a frakcióvezető, hozzátéve, hogy felelős döntést kell hozni, megismerve és mérlegelve a kockázatokat, a Voks 2025 egy egyedülálló kezdeményezés.

Hallatni kell az emberek valódi hangját, hiszen a Tisza Párt segítségével Manfred Weberék azt szeretnék elhitetni, hogy a magyarok támogatják Ukrajna csatlakozását - közölte Simicskó István.

Hozzátette:

Brüsszel egyértelműen Ukrajna-párti magyar kormányt szeretne látni,

erről szól a Tisza Párttal kötött paktuma ,az utóbbi hetek eseményei pedig megmutatták, milyen szoros kapcsolat van a Tisza Párt és Ukrajna között, és milyen megdöbbentő nemzetközi folyamatok zajlanak a háttérben a magyarok nemzeti érdekeit szilárdan képviselő kormány elmozdítására".

A frakcióvezető szerint jól mutatja a Brüsszelben uralkodó állapotokat a vakcinabotrány is: az EU Bírósága nemrég hozott ítélete szerint az Európai Bizottság korábban nem adott megfelelő indoklást arra, miért tagadta meg az Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közti, a koronavírus-vakcinák beszerzésével kapcsolatos szöveges üzenetek nyilvánosságra hozatalát.

Ezek az üzenetváltások a Covid-világjárvány legsúlyosabb szakaszában történtek, a legnagyobb euró­pai vakcinabeszerzésre vonatkozóan - emelte ki a politikus.

Hangsúlyozta: amikor milliók élete forgott kockán, az unió egyik leghatalmasabb döntéshozója rendkívül gyanús körülmények között döntött euró­milliárdos nagyságrendű közpénzek sorsáról, mindeközben pedig Ursula von der Leyen férje egy olyan amerikai vállalat igazgatója lett, amely szorosan együttműködött a Pfizerrel - emlékeztetett Simicskó István.

Hozzátette: joggal kíváncsiak az európai emberek arra, pontosan mi is történt ebben az ügyben. "A Pfizergate rávilágít a brüsszeli kettős mércére is" - mondta.

Simicskó István vérlázítónak nevezte, hogy azok oktatnak ki bennünket, magyarokat, nap mint nap átláthatóságból meg jogállamiságból, akik az elszámoltathatóság látszatát sem tartják már fontosnak.