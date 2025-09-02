Keresés

Belföld

Simicskó István: Megalapozott jövőképet adunk a fiataloknak

2025. szeptember 02., kedd 08:47 | Magyar Nemzet
Simicskó István

A KDNP frakcióvezetője szerint a kormány célja, hogy enyhítse a háború gazdasági terheit, és mielőbb békét teremtsen. Simicskó hangsúlyozta: a fiataloknak megalapozott jövőképet kell biztosítani.

Három és fél éve zajlik ez a szörnyű testvérháború, Magyarországot pedig kezdettől támadják békepártisága miatt, de lassan megváltozik a helyzet – fogalmazott Simicskó István. Rámutatott, hogy Donald Trump megválasztása óta új szelek fújnak, és lassan Brüsszelbe is eljut a friss levegő, lehűtve a háborús lázban égő európai vezetőket.

Az amerikai elnök nagyon komoly lépést tett a háború lezárásának irányába az alaszkai békefolyamat elindításával, de még bonyolult diplomáciai egyeztetések előtt állunk, és a tárgyalások könnyen elhúzódhatnak.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

