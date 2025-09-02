Simicskó István: Megalapozott jövőképet adunk a fiataloknak

Megosztás itt:

Három és fél éve zajlik ez a szörnyű testvérháború, Magyarországot pedig kezdettől támadják békepártisága miatt, de lassan megváltozik a helyzet – fogalmazott Simicskó István. Rámutatott, hogy Donald Trump megválasztása óta új szelek fújnak, és lassan Brüsszelbe is eljut a friss levegő, lehűtve a háborús lázban égő európai vezetőket.

Az amerikai elnök nagyon komoly lépést tett a háború lezárásának irányába az alaszkai békefolyamat elindításával, de még bonyolult diplomáciai egyeztetések előtt állunk, és a tárgyalások könnyen elhúzódhatnak.

