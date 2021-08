Simicskó István: Mára folyamatos támadás alatt állunk

Megindíthatja a nyomozást a Cseh-botrány ügyében a NAV, az adóhatóság feljelentéskiegészítést rendelt el – tudta meg a Pestisrácok. A Cseh Katalinhoz köthető céghálózat ügyében két hete Tényi István tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen. Megkezdődött a bevásárlás az iskolakezdésre, a családok akár 15 ezer Ft-ot is spórolhatnak a támogatásoknak köszönhetően. Újabb antiszemita, rasszista jelöltet támogat a „demokratikus” baloldal: Tóth Péter korábban nyilvánosan követelt fajvédelmet, a cigányság visszaszorítását, a melegeket pedig genetikai hulladékoknak nevezte – Magyar Nemzet. Magyar Államkincstár: Továbbra is igényelhetik a havi 40 ezer Ft-os bölcsődei támogatást azok a kisgyermekes szülők, akik nem önkormányzati intézményben helyezik el 3 év alatti gyereküket. A professzoroknak járó ingyenes parkolóhelyek megszüntetésével kampányol a Momentum. A mozgalom ötlete szerint elvennék a professzorok és főigazgatók kórházi parkolóhelyeit. A baloldal még mindig a „merjünk kicsik lenni” és a rombolás politikájában hisz – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. A DK után az MSZP is az egyházi iskolákat támadja. Kunhalmi Ágnes, a párt társelnöke szerint tarthatatlan, hogy a felekezeti intézmények több pénzt kapjanak, mint az államiak. Cáfolta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, hogy az állami iskolák kevesebb forráshoz jutnak, mint az egyháziak. A Magyar Posta nem tervez bezárást, jelenleg nincs olyan átszervezés a társaságnál, ami miatt csökkenne a posták száma – közölte a társaság. 7,5 milliárd forintot meghaladó támogatást kapnak a kistelepülési önkormányzatok - jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. KSH: több mint másfélszeresére nőtt a vendégéjszakák száma júniusban az előző évi adatokhoz képest. Magyarországnak keményen vissza kell utasítania minden LMBTQ-ügyben kifejtett brüsszeli zsarolást – jelentette ki a Volner Párt elnöke. Európának fel kellene ismernie Magyarország úttörő szerepét a hagyományos családmodell védelmében – mondta a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban az „El a kezekkel a családtól!” nevű olasz civil szervezet vezetője. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint Nicolae Ceausescu kommunista diktátor retorikáját vette át Ludovic Orban, a román kormánypárt elnöke, amikor azt mondta: a beruházásokkal Székelyföld etnikai összetételét is jelentősen meg lehet változtatni. Meggyilkoltak egy katolikus papot Franciaország nyugati részén, hivatalos értesülések szerint az elkövető egy ruandai migráns. A Franceinfo közszolgálati rádió szerint a meggyilkolt Olivier Maire atyára Saint-Laurent-sur-Sevre-ben bukkantak rá egy missziós házban. A hatvanéves atya hónapok óta szállást adott gyilkosának – közölte egy rendőrségi forrás. Lőszereket tartalmazó borítékot küldött egy ismeretlen a pápának Franciaországból, a küldemény egy ellenőrzésen akadt fenn Milánóban. Az olasz hatóságok vizsgálatot indítottak. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök tagadja, hogy országának köze lenne a Kijevben felakasztva talált ellenzéki halálához. Lettország felé tolódik el a migrációs útvonal Fehéroroszország felől, miután Litvánia a múlt héten elkezdte visszafordítani az illegálisan érkező menedékkérőket – közölte a BNS balti hírügynökség. Az Egyesült Államok déli határán kialakult migránsválság kormányzati kezelését bírálta a The Washington Post. A lap a Joe Biden amerikai elnök vezette adminisztráció illegális bevándorlókra vonatkozó következetes stratégiáját hiányolta. Szerdától karantén alá kerül két kelet-tiroli település Ausztriában a koronavírusos megbetegedések növekvő száma miatt. Romániában az egészségügyi dolgozók alig több mint fele oltatta be magát. Három napon belül már a negyedik afganisztáni tartomány székhelyét vonta uralma alá a tálib mozgalom. Észak-Korea javára végzett kémkedés miatt emeltek vádat Dél-Koreában négy aktivista ellen. Az emberiség példátlan ütemben változtatja meg a klímát, a globális felmelegedés a Föld minden lakott területén szélsőséges időjárást idéz elő – fogalmaz egy friss ENSZ-jelentés. 37 határsértőt tartóztattak fel ma reggel Csongrád-Csanád megyében. Meghosszabbított nyitva tartással működik az ásotthalmi határátkelő: augusztus 31-ig 7 és 22 óra között fogadja az utasokat. Kiraboltak egy pénzintézetet Budapesten, a XV. kerületben, az elkövető a zsákmányolt pénzzel elmenekült. Egyhetes akciót indított a rendőrség a gyorshajtók kiszűrésére, Magyarország egész területén mérik az autósok sebességét. A budapesti BOK Csarnokban köszöntötték a tokiói olimpián szerepelt magyar sportolókat, érmeseket és helyezetteket. Rióban csak négy, idén viszont már tíz sportág hozta az érmeket az olimpián – mondta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Fucsovics Márton két helyet javítva 36. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.