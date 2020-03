Simicskó István: Jó érzés látni, hogy minél többen igyekeznek összefogni

– A koronavírus elleni védekezés miatt elrendelt veszélyhelyzet idején milyen segítséget tud nyújtani egy ország­gyűlési képviselő a választókörzetében élőknek?

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Egy héttel ezelőtt ajánlottuk fel azt a lehetőséget az újbudai embereknek, hogy a koronavírus-járvány alatt segítséget nyújtunk nekik. Nagyon sokan jelentkeztek telefonon, e-mailen keresztül, döntően idősebb emberek. Azzal próbálunk segíteni, hogy bevásárolunk nekik, házhoz szállítjuk az élelmiszereket. Ma is épp a kelenföldi Vahot utcai piacon voltunk a Bikás parknál bevásárolni. Igyekszünk segíteni a gyógyszerbeszerzésben, valamint a csekkek befizetésének ügyintézésében is közreműködünk. Az emberek nagyon hálásak a segítségért.

– Vannak segítői is?

– Sokan jelentkeztek önkéntesnek. Több idős hölgy keresett meg azzal a felajánlással, hogy szívesen varrna maszkokat. Ezt a munkát is megkezdtük, bevásároltunk hozzá az alapanyagokból, és bízom abban, hogy hamarosan tudunk adni az embereknek ezekből a maszkokból, és ez is segíti majd a védekezést. Jó érzés látni, hogy a bajban minél többen igyekeznek összefogni és saját lehetőségeikhez mérten segítséget nyújtani embertársainknak. Mindenkit biztatok arra, hogy használja ki ezt az időszakot, ha most többet tartózkodik otthon, akkor – túl a gyermekekkel való foglalkozáson – töltse el hasznosan ezt az időt. Az önkéntes segítségnyújtás – fegyelmezetten betartva az előírásokat – a veszélyhelyzet idején talán fontosabb, mint bármikor korábban.

Az országgyűlési képviselő a választókörzetében bevásárlással segít az időseknek Fotó: Nagy Mihály

– Régebben is voltak nagy járványok, a 2015-ös influenzajárvány idején például több ezerrel nőtt a halálozások száma Magyarországon. A mostani helyzet mennyiben más a korábbiakhoz képest?

– Az emberiség történetében számos járvány volt már, de ez a mostani egyedülálló abból a szempontból, hogy rendkívül gyorsan terjed. A koronavírus gyakorlatilag néhány hónap alatt az egész világot bejárta, sok embert megfertőzött már, és nagyon sokan meg is haltak. Igyekszik mindenki a maga erejéből hozzátenni ahhoz, hogy az emberek minél nagyobb biztonságban legyenek, az egészségüket megóvjuk, a megbetegedetteket pedig megmentsük. Magyarországon veszélyhelyzet kihirdetésére a rendszerváltás óta nem került sor.

– Az ellenzék és sajtója szerint a kormány a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedéseket késve hozta meg.

– A magyar kormány időben lépett, és az elsők között tette meg a szükséges intézkedéseket az emberek érdekében. Mi is itt, Újbudán az elsők között kezdtünk el saját erőből, saját forrásainkból, saját kapacitásainkból segítséget nyújtani a rászorulóknak. Remélem, hogy ilyen módon is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy legalább a „magunk háza táján”, itt, a főváros XI. kerületében el tudjuk érni a járvány terjedésének lassítást, megfékezését. Igyekszünk maximálisan betartani az operatív törzs intézkedéseit, és erre kérünk mindenkit, akivel kapcsolatba kerülünk.

– Március 28-án lépett életbe a kijárási korlátozásokról szóló kormányrendelet. Tapasztalatai szerint megértették az intézkedést az emberek?

– Nagyon sokan kérdezik, hogy pontosan mit is jelent ez, igyekszünk erről is részletes tájékoztatást nyújtani. Arra kérek én is mindenkit – ahogy a környezetemben is tettem –, hogy ne hagyják el feleslegesen lakásukat, házukat, lehetőleg maradjanak otthon. Főleg a szüleinkre, nagyszüleinkre kell vigyázni. Ha valakinek feltétlenül nagy szüksége van valamilyen élelmiszerre vagy más egyébre, abban állunk a rendelkezésére és igyekszünk segítséget nyújtani.

– A különleges jogrend kapcsán az alaptörvény legutóbbi módosítását még honvédelmi miniszterként ön jegyezte, sőt doktori disszertációját is ebből írta.

– A különleges jogrendi helyzeteket egy jogállamban, mint Magyarország, nagyon széles körű és szerteágazó módon szabályozzák. Az alaptörvényben hat különleges jogrendi tényállás van nevesítve: a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet, a megelőző védelmi helyzet, a váratlan támadás esete (ez a váratlan fegyveres betörés esete) és a terrortámadás, terrorveszélyhelyzet. Ezek közül egy szól alapvetően elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetére: a veszélyhelyzet. A humánjárvány, járványveszély, valamint állatjárvány nevesített eseteit – ilyet élünk meg most – a katasztrófavédelmi törvény tartalmazza. A magyar jogrendszer, a magyar állami intézményrendszer működőképes. Ezekre támaszkodva a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az emberek egészségét megőrizze, és a járvány ne okozzon akkora pusztítást, mint amit több országban is látunk. Ahol kiugróan nagy a halálesetek száma, ott a kormányok valószínűleg későn léptek, vagy kevésbé vették komolyan az emberek a megelőző, korlátozó intézkedéseket.

– Elég csak a központi intézkedéseket betartani a járvány megfékezéséhez?

– Szerintem, ha fegyelmezetten betartjuk a kormány által elrendelt intézkedéseket, akkor jó eséllyel átvészeljük az előttünk álló nehéz időszakot. Bízom abban, hogy ha vigyázunk egymásra, kicsit jobban odafigyelünk, akkor eredményesen tudunk védekezni a koronavírus-járvány ellen.

Magyar Nemzet