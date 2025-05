Simicskó István: fontos, hogy a hazaszeretetet

Megosztás itt:

Simicskó István - aki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője is - a rendezvényen arról beszélt: 2017-ben azzal a céllal hozták létre a Honvédelmi Sportszövetséget, hogy minden magyar fiatal szívébe "írjuk bele azt az örök érvényű törvényt, hogy a hazámat szeretem, és ha a hazánkat szeretjük, akkor meg is védelmezzük". Hozzátette: erről is szól a kadétképzés.

Simicskó István elmondta: ma már öt helyszínen működnek Honvédelmi Sportközpontok az országban, a cél pedig az, hogy minden vármegyében legyen ilyen központ.

A verseny névadójáról, Szemere Miklósról szólva elmondta: az országgyűlési képviselő az 1900-as évek elején saját vagyonából építtette az első lövőházat Pestszentlőrincen, akkor Pusztaszentlőrincen. Emlékeztetett rá, Szemere Miklós a lövőházat azért építtette a magyar ifjúságnak, hogy az "tanulja megvédeni hazáját".

Simicskó István a kadétképzésről szólva elmondta, jelenleg több mint 160 középiskolával van szerződése a Magyar Honvédségnek és több mint 12 ezer kadét tanul az intézményekben, vagyis egyre bővül az oktatás ezen területe. Hangsúlyozta: a program sikeres, a kadétképzésben résztevők közül minden második fiatal a katonai hivatást választja.

Az eredmények azt igazolják, van értelme ezzel foglalkozni, megszólítani a fiatalokat ilyen típusú speciális képzésekkel, hiszen ezen keresztül nő védelmi képességük, kompetenciájuk, túlélési képességük - emelte ki. Hozzátette: ez azért fontos, mert "egyszer át kell adni a zászlót" a fiataloknak, és bíznak abban, hogy a fiatalok "felelősségteljesen fogják megélni életüket és a közösség javára fognak tenni és szolgálni".

Balla Mihály (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a Honvédelmi Sportközpontok olyan központokká váltak, ahol a kadétok lehetőséget kapnak a gyakorlásra, edzésre és arra, hogy időről időre megmérettessék magukat. Hozzátette: bíznak abban, hogy a kadétok később a katonai vagy a rendvédelmi pályán helyezkednek el. Mint mondta, ez azért fontos Magyarország védelme érdekében, mert minél képzettebbek a katonák, annál erősebb a hadsereg és annál jobban tudja őrizni a békét.

Simicskó István a rendezvényen átadta a Szemere Miklós Alapítványnak a hazafias és honvédelmi nevelés ügyében tett erőfeszítések elismeréseként adományozott Szemere Miklós díját. Idén Czibulya Márk, a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola oktatója részesült az elismerésben.

A Honvédelmi Sportszövetség és a Szemere Miklós Alapítvány közös versenyén a Mikszáth Kálmán Technikum és a Szent Györgyi Albert Technikum kadétjai háromfős csapatokkal vettek részt, a csapatok három különböző lövészeti versenyszámban mérték össze tudásukat.

Forrás: MTI

Fotó: MTI