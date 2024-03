Simicskó István: Az újbudai önkormányzat megpróbálta eltussolni a pedofil-ügyet + videó

Megosztás itt:

" Nem ez a videó nem készül, hiszen, az újbudai önkormányzat példásan kezelte ezt a helyzetet azt kell, hogy mondjam." - így kommentálta a kirobbant újbudai pedofil-ügyet a Momentum frakcióvezetője a Napi aktuálisban. Bedő Dávid szerint az önkormányzat amint tudomást szerzett az óvodában történtekről, azonnal cselekedett.

Ezt azonban a KDNP-frakcióvezetője cáfolta. Simicskó István szerint már korábban is jelezték a szülők, hogy a pedagógiai asszisztenssel problémák vannak.

Simicskó István, országgyűlési képviselő, KDNP: "De az, hogy óvodapedagógusok mit tesznek és adott esetben egy pedofil személy van az óvodán belül hát ezt problémaként érzékelni kellett volna és voltak is erre szülői panaszok és nem tettek semmilyen vizsgálatot ennek érdekében. Most hogy kiderült az ügy, tehát amit Bedő Dávid mondott az nem állja meg a helyét, mert nem úgy van, hogy azonnal intézkedtek. Most is amikor a konkrét eset kiderült egy hetet vártak azzal, hogy megpróbálták eltussolni, hogy hátha nem lesz ebből probléma. "

Simicskó István hozzátette, az újbudai Fidesz-KDNP képviselői benyújtottak egy javaslatot, hogy hozzanak létre az önkormányzaton belül egy az ügyet kivizsgáló bizottságot. Ezt azonban az ellenzék leszavazta.

Az újbudai városvezetésnek van politikai felelőssége abból a szempontból, hogy az óvoda fenntartója a polgármesteri hivatal. Erről a XXI. Század Intézet elemzője beszélt szintén a Napi aktuálisban. Nagy Ervin párhuzamot vont a baloldali és jobboldali felelősségvállalás között is.

Nagy Ervin, elemző, XXI. Század Intézet: "Továbbra sem látom azt, hogy bárki a baloldalon felelősséget vállalna ebben az ügyben, hanem csak egy ilyen mismákolás van, titkosítás van, bujkálás van, sunnyogás van."

Nagy Ervin emlékeztetett: ezzel szemben a jobboldalon két népszerű politikus - Novák Katalin és Varga Judit is - vállalta tettéért a felelősségét és lemondott politikai pozíciójáról.