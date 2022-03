Simicskó István: A veszélyt, amit Márki-Zay hordoz, nagyon is komolyan kell venni

Megosztás itt:

Miért fontos a kereszténydemokrata értékek képviselete 2022-ben?

hirdetés

Úgy gondolom, 2022-ben kereszténydemokratának lenni Európa közepén igazi kihívás! Legyünk őszinték: ebben a minden eddiginél jobban rohanó világban, amikor a hírek áradata, a háborúk és a mindannyiunkra leselkedő veszélyek egyaránt kiszolgáltatottá tesznek, kell egy biztos alap, egy kapaszkodó, melyet számunkra keresztény hitünk és maga az Úr jelent. Kereszténydemokrata politikusként az ő tanítását igyekszünk követni. Mások a nyugaton már a tobzódó genderőrületben vagy más pótlékokban találják meg a biztonságukat. Mi hiszünk az olyan, nem mai jelmondatokban, mint „Isten, haza, család”, és ezért céltudatosan és folyamatosan képesek vagyunk tenni. Erről szólt az elmúlt tizenkét esztendő is.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter egy keresztény, jobboldali embernek tartja magát. Mit gondol arról a KDNP frakcióvezetőjeként, hogy a baloldali jelölt ostobázza és sértegeti az embereket: nőket, vidékieket, fogyatékos személyeket? Mennyire illik bele a keresztény létbe ez a fajta viselkedés?

Egy keresztény elkötelezettségű, nemzeti, konzervatív ember, de általában egy jóérzésű ember ilyeneket sohasem mond. Lassan egy kötetbe lehetne foglalni Márki-Zay Péter aranyköpéseit, megszólalásaiból pedig egy remek vígjáték forgatókönyvét is össze lehetne ollózni. Egészen szürreális világ kerekedne itt, ha ez az ember bármilyen vezető pozíciót kapna. A saját szájából hallottuk, hogy az ördöggel is szövetkezne, hogy legyőzze Orbán Viktort, sötétben és trágyán nevelt gombáknak tartja az állampolgárokat, valamint a kommunistákat és a fasisztákat is képviselni akarja. Szívem szerint azt mondanám, hogy komolytalan figura, de a veszélyt, amit hordoz, nagyon is komolyan kell venni. Tehát április 3-án el kell menni, és a Fidesz–KDNP jelöltjeire kell szavazni.

Mi az április 3-i országgyűlési választás tétje?

Az elmúlt három ciklusban nemcsak megóvtuk Magyarországot a gazdasági csődtől, de mindezek mellett azt gondolom, lelkileg is sikerült egy felívelő pályára állítani a magyarságot. Ma már sokkal erősebbek vagyunk minden tekintetben, mint voltunk a szocialista kormányok idején! Így jöhet migránsválság, koronavírus, gazdasági nehézségek, vagy éppen egy borzalmas háború a szomszédunkban, mi higgadtan és a magyar emberek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva tesszük meg a lépéseinket. Pontosan ez a tétje a tavaszi országgyűlési választásoknak: maradjunk ezen a sikeres úton, vagy visszatér a baloldal, a kudarcokkal teli Gyurcsány-korszak.

hirdetés

Ön már tizenkét éve az újbudaiakért dolgozik mint országgyűlési képviselő. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, milyen állapotú választókerületet vett át?

Már 1998 óta vagyok a Magyar Országgyűlésnek tagja, de 2010-ben ért az a megtiszteltetés, hogy az újbudaiak egyéni képviselőjükké választottak, és büszkeséggel tölt el, hogy három alkalommal is megkaptam a kerületi választópolgárok bizalmát. A 2010 előtti szocialista-liberális városvezetés viselt dolgai és a Gyurcsány-Bajnai kormányok Magyarországot erkölcsi és anyagi értelemben is a csőd szélére juttató ténykedése miatt akkor nagyon rossz anyagi és morális helyzetben volt Magyarország és Újbuda, az utóbbinál gondolok a Kopaszi-gáttal és más önkormányzati ingatlannal kapcsolatos botrányokra és a városvezetők vitatott ügyeire. A kerület, csakúgy mint Magyarország, a baloldal vezetése alatt eladósodott, vagyonát kiárusították. Ránk várt a feladat, hogy eltakarítsuk a romokat, és életet leheljünk egy súlyos válságban lévő, morálisan elfáradt, meggyötört országba. Innen jutottunk el oda, hogy Újbuda a főváros legdinamikusabban fejlődő kerületévé vált, és rengeteg olyan beruházást sikerült megvalósítanunk, amelyekkel az emberek életminőségét tudtuk pozitív irányban változtatni.

Újbuda ma már büszke az eredményeire, mindez az ingatlanárakon is meglátszik. Mely kormányzati intézkedéseknek tudható be a kerület presztízsének javulása?

A kormány nagyon sokat tett azért, hogy a magyar gazdaság talpra álljon a megörökölt válságból, fejlődjön, később kibírja a pandémia okozta sokkot, majd pedig napjainkban Európa egyik legjobb gazdasági növekedését produkálja. Mivel Újbuda családbarát kerületként határozta meg magát, rengeteg újbudai vállalkozás indult és erősödött meg az elmúlt években, a kerület sok embert vonzott, amely folyamat – sok más tényező mellett – a kerületi ingatlanok értékének megemelkedésén is észrevehetővé vált. Terveink voltak és vannak is a kerület fejlesztésével kapcsolatban. Most sajátos a helyzet, mert 2019 ősze óta baloldali vezetésű önkormányzattal kell együtt dolgozni, ami nem könnyíti meg a munkát. Szerencsére a kormányzati fejlesztéseknek és programoknak köszönhetően a kerület továbbra is fejlődik. Az eddigi eredményeink közül többek között a 4-es metró befejezését, az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítását, a mára emblematikussá vált Tüskecsarnok, valamint a régóta várt Gazdagréti tanuszoda megépítését emelném ki. Ezeken kívül a Gabányi László Sportcsarnokra sikerült forrásokat szereznem, a Kondorosi úti uszodát medencével tudtuk bővíteni, a Szent Imre templomot felújítottuk, a Szent Imre Gimnázium, a Szent Margit Gimnázium, és az Ádám Jenő utcai iskola egy-egy új tornacsarnokot kapott, továbbá számos iskolai sportpályát újítottunk fel. Nyolc futókört építettünk és újítottunk fel a kerületi embereknek, de a Sportkórházat is említhetném, amely szintén Újbudára költözött, és a kormányzati forrásoknak köszönhetően a fejlődés útjára lépett.

A következő évekre maradt még tennivaló, amely a kormányzati segítségre vár?

Még honvédelmi miniszterként tagja voltam a kabinetnek, amikor a négy súlyponti kórházról kormányzati döntés született, a Dél-budai Centrumkórház így Újbudán épülhet meg. A tervezés és a beruházás előkészítő fázisa már zajlik, az elkészült létesítmény pedig világszínvonalú ellátást biztosít majd, amely nagyon fontos mérföldkő lesz a magyar egészségügy történetében. A kerületi közlekedés tehermentesítése érdekében megkezdtük a Galvani híd megvalósítását, amely Dél-Buda, Dél-Pest és a Csepel-sziget összeköttetését biztosítja. A fővárosi és az országos vasúti forgalom fejlesztése érdekében valósul meg a Ferencváros–Kelenföld vonal fejlesztése, középtávon pedig a V0 vasúti híd megépítésével a kerület vasúti teherforgalom alóli felszabadítása a kormányzati célkitűzés. A fejlesztések sorában a Citadella megújítása is szerepel, amely páratlan panorámát biztosít Budapestre, és minden bizonnyal egy magas színvonalú turistacsalogató látványosság lehet, szemben a mai méltatlan állapotokkal. Szeretnénk rendbe hozni a Kelenföldi pályaudvart és környékét is. A régi állomásépületben egy nagyon szép közlekedési múzeum létesül. Biztos vagyok benne, ha a kormányzati munkát folytatni tudjuk, akkor Újbuda tovább fog fejlődni.

Számos olyan beruházást említett, amelyeket a baloldal támad és meg akar akadályozni. Ilyen például a László Imre DK-ás polgármester által gáncsolt szuperkórház ügye vagy a Karácsony Gergely főpolgármester által késleltetett Galvani-híd projekt. Van rá esély, hogy meg tudnak egyezni ezekben a kérdésekben a baloldallal?

Amikor 2019-ben a kerületi önkormányzat irányítását átvette a baloldal, természetesen tiszteletben tartottam az újbudaiak döntését, és felajánlottam az új vezetésnek a segítségemet. Egy korrekt partnerség kialakítása érdekében kerestem a közös pontokat, de ők inkább a saját belső ügyeik rendezésével, a sokpárti súrlódások fedél alatt tartásával voltak, illetve vannak elfoglalva, és a pártjaik vezetése által diktált politikai döntések vak végrehajtása egyszerűen nem tette lehetővé egy egészséges együttműködés kialakítását. Sőt kezdettől fogva ellenséges hangulattal és a munkám ellehetetlenítésére, Újbudától történő elszigetelésemre vonatkozó törekvésekkel találkoztam. A fogadóórákra alkalmas irodámat is megszüntették a Polgármesteri Hivatalban. Ennek ellenére a kerület életére jelentős hatással bíró beruházásokat sikerült ellenszélben is keresztül vinni, de Újbuda érdekében az ajtóm továbbra is nyitva áll előttük. Sajnos jellemző a kerületi vezetés kommunikációjára, hogy a kormányt támadják ahelyett, hogy a helyi ügyekre koncentrálnának. Elfelejtik, hogy ma sokkal jobb helyzetben vannak az önkormányzatok, mint a baloldali kormányok idején. Az adósságukat mi vállaltuk át, és a sikeres kormányzati gazdaságpolitikának is köszönhető, hogy jelentősen bővülhetett a kerület költségvetése még a járványidőszakban is.

Nyilván egy kormányváltással minden olyan fejlesztés kérdőjelessé válna, amely már tervbe van véve. Ahogy említette Ön is, az önkormányzati hatalomváltás óta más szelek fújnak. Az elmúlt két év előremutathat egy baloldali kormány jövőbeli tevékenységére?

Szerintem igen. Egyrészt, mert eléggé sajátos jövőkép, amit ők felvázolnak. Gondolok itt az értelmetlen, azonnal felfestett, olcsó és népszerűnek tűnő kerékpárutakra. Ezzel szemben a Budapesten autózókat dugókba, hosszú sorokban araszolásra kényszerítik, így tulajdonképpen még több kipufogógáz hagyja el az autókat, és tovább szennyezik a város levegőjét, még több légúti megbetegedést okozva. Magyarán szólva a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték. De ugyanilyen típusú kreatív ötlet volt még a „méhlegelők” létrehozása. Ahelyett, hogy az önkormányzat ellátta volna a feladatát, és rendben tartotta volna a kerület közterületeit, néhány helyen úgy próbáltak magyarázattal szolgálni az elvadult, nyilvánvalóan kaotikus állapotokra, hogy az természetvédelmi célokat szolgál. Ilyen típusú, álságos megoldásokkal operál a baloldal a fővárosban is és még sok helyen az országban. A mindennapi életünk biztonságát szavatoló jövőképet nem hallani tőlük, csupán Márki-Zay Péter által elkottyantott zagyvaságokból és Gyurcsány Ferenc lázálmokba illő, olykor mámoros kijelentéseiből tájékozódhatunk arról, hogy mi várna Magyarországra, ha megkaparintanák a hatalmat. Túl azon, hogy az ország valószínűleg egy végeláthatatlan kormányválsággal nézne szembe, amelyben a hat párt egymást zsarolja a pozíciókért, szilárd kormányzat nélkül a külföldi érdekcsoportok hamar olyan gazdasági és politikai döntéseket kényszeríthetnek ki, amelyek közvetlen kárvallottjai a magyar emberek lennének. Egy nagy, Brüsszel által dominált és irányított, fortyogó európai levesesfazékban találnánk magunkat, amelyben reális veszélyként fenyegetne a nemzetek és a lokális értékek eltűnése. Azt látom, hogy óriási a tétje az előttünk álló választásnak. Ha mi nyerünk, egy stabil, kipróbált és jól működő kormánya lesz Magyarországnak, biztonságos, kiszámítható jövőképpel, amelyben az lesz a fő kérdés, hogy képesek vagyunk-e az eddigieknél is jobb eredményekre. Ha a baloldal nyer, akkor a migrációhoz való hozzáállásban, a gyermekvédelem tekintetében és a gazdaságban is fordulat várható, amelynek következményei nemcsak kiszámíthatatlanok lesznek, hanem bizonyos kérdésekben a most még nem látott káros folyamatok visszafordítására sem lesz már mód. Önámítás azt hinni, hogy a mostani karakán kiállás nélkül az európai porondon majd a nagyok egyfajta kegyéből ugyanilyen vagy jobb feltételekkel tudja Magyarország az érdekeit érvényesíteni. Egy inkompetens baloldali vezetés alatt az ország lesz Európa balekja.

Az önkormányzati váltással a Gyurcsány-párti vezetés bevitte a pártelnök bizalmi emberét, Czeglédy Csabát is az újbudai vérkeringésbe. Ön szerint a szombathelyi illetőségű, csalásért elítélt DK-s politikusnak helye van Újbuda közéletében?

Több ezer ügyvéd praktizál Magyarországon, több száz Újbudán, jobbnál jobbak. Hogy miért a szombathelyi Czeglédy Csabát találták meg erre a feladatra, hogy az önkormányzat ügyvédi megbízást adjon neki, ezt mindenki sejtheti, hiszen Gyurcsány Ferenc ügyvédjéről van szó, Újbuda polgármestere pedig DK-s zászló alatt masírozik. Mi kezdeményeztük, hogy mondják fel az ügyvédi megbízását, hiszen egyrészt drága, másrészt a Czeglédy úrral szembeni büntetőeljárás rossz fényt vet az önkormányzatra és így az újbudai emberekre. A testület baloldali többsége sajnos eddig nem látta be, hogy ez a helyzet mennyire méltatlan Újbudához.

Borítókép: Simicskó István (Fotó: Mirkó István)

Magyar Nemzet