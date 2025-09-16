Sikertörténet: a Pannónia Program legyőzte Brüsszelt + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 16., kedd 19:45
| Hír TV
A Pannónia Ösztöndíjprogram minden várakozást felülmúlóan sikeres volt, amivel meghiúsult Brüsszel "sunyi karanténkísérlete" – jelentette ki Hankó Balázs miniszter. A program lehetővé tette, hogy a diákok az Erasmus-kizárás ellenére is a világ legjobb egyetemeire jussanak el.
Pontosan egy évtizeddel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án a röszkei határátkelőnél a migrációs válság valóságként robbant be a magyarok mindennapjaiba. A déli határ ostroma brutális erőszakba torkollott, ami rávilágított arra, hogy a határvédelem nem megosztó politikai kérdés, hanem a nemzeti biztonság alapja.
Latorcai Csaba államtitkár szerint meg kell védeni a kormány eddigi eredményeit, mert a tét az értékek megőrzése vagy a háborúpárti liberális beolvadás. A politikus hangsúlyozta, a következő választások sorsdöntőek Magyarország jövője szempontjából.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Vergődésnek nevezte a kormányközeli sajtó részéről azt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke országjárása barcsi állomásán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy fegyvernek látszó tárggyal jelent meg egy rendezvényen, majd be is ismerte, hogy embere valóban lőfegyverrel az oldalán tartott előadást egy tiszás összejövetelen.
Fegyverrel a lakossági fórumra? Ölni akar? Fotók bizonyítják, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök gyanús tárggyal a derekán érkezett egy eseményre. Közben a Tisza Párt katonai szakértője arról posztol, hogy „viszket a tenyere”. A Magyar Nemzet és a PestiSrácok újságírói mindent feltárnak a Rapidban.
Szekszárdon átadták a Sipos Márton Sportuszodát, amelynek megnyitóünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök a város fejlődését a magyar út sikerességének bizonyítékaként mutatta be. A kormányfő éles kontrasztot vázolt fel a nyugati hanyatlás és a magyar fejlődés között, kiemelve, hogy a béke és a szuverenitás megőrzése a nemzet legfőbb érdeke.