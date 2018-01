Sikeresnek tartja a Jobbik néppártosodását Vona Gábor

FENNAKADT AZ EU CSALÁS ELLENI HIVATALÁNAK VIZSGÁLATÁN A MINISZTERELNÖK EGYIK VEJÉNEK, TIBORCZ ISTVÁNNAK A VOLT CÉGE, AZ ELIOS ZRT., AZ OLAF JOGI LÉPÉSEKET AJÁNL - WALL STREET JOURNAL. FAZEKAS GÉZA: A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG MEGKAPTA AZ OLAF AJÁNLÁSÁT AZ ELIOS-ÜGYBEN. AZ LMP SZÁMÍTÁSAI SZERINT TIBORCZ ISTVÁN 2-4 MILLIÁRD FORINT KÖZÖTTI ÖSSZEGET TEHETETT ZSEBRE. AZ LMP KORÁBBAN MÁR TETT FELJELENTÉST AZ ELIOS-ÜGYBEN, DE AZ ÜGYÉSZSÉG NEM EMELT VÁDAT. HADHÁZY ÁKOS: ORBÁN VIKTOR ÉS VEJE EGY LÉPÉSSEL KÖZELEBB KERÜLT A BÖRTÖNHÖZ. EGYÜTT: SZIGETVÁRI VIKTOR LESZ A MINISZTERELNÖK-JELÖLT, JUHÁSZ PÉTER A LISTAVEZETÕ. A JOBBIK FELKÉSZÜLT AZ ORSZÁG KORMÁNYZÁSÁRA - JELENTETTE KI VONA GÁBOR. NEM TUDNI PONTOSAN, NÉV SZERINT KIK TÁRGYALTAK A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAMRÓL A BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATALBAN - TUDTA MEG A HÍR TELEVÍZIÓ, KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉS UTÁN. A HIVATAL CSAK ANNYIT KÖZÖLT: 2016-BAN ÉS 2017-BEN ÖSSZESEN HÁROM ALKALOMMAL 5 FORGALMAZÓVAL ÜLTEK LE TÁRGYALNI, DE JELENLÉTI ÍVEK NEM KÉSZÜLTEK. DEMETER MÁRTA, LMP: ABSZURD, HOGY A HIVATALNAK FOGALMA SINCS ARRÓL, KIVEL TÁRGYALT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKRÕL, NYILVÁNVALÓ, HOGY POLITIKAI BEFOLYÁS ALATT MÛKÖDNEK. NÉMETH ZSOLT KOLOZSVÁRON: ROMÁNIÁNAK EL KELL DÖNTENIE, RÉSZT KÍVÁN-E VENNI A TÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN. NEM SIKERÜLT MEGVÁLASZTANI AZ ÚJ CSEH KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖT A KÖZVETLEN ÁLLAMFÕVÁLASZTÁS ELSÕ FORDULÓJÁBAN. TÖBB TÍZEZREN VONULTAK AZ UTCÁRA BÉCSBEN A KURZ-KORMÁNY ELLEN. OROSZORSZÁG ÚJABB S-400-AS RAKÉTÁKAT TELEPÍTETT A KRÍMBE, AZ ÚJ HADOSZTÁLY SZEVASZTOPOL MELLETT FOG ÁLLOMÁSOZNI. DONALD TRUMP EGYELÕRE TOVÁBBI 120 NAPRA MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ IRÁN ELLENI SZIGORÚBB SZANKCIÓK FELFÜGGESZTÉSÉT. AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER SZERINT A FÁRASZTÓ RETORIKA HELYETT AZ USA INKÁBB TARTSA MAGÁT AZ ATOMALKUHOZ, AHOGY AZT IRÁN IS TESZI. OROSZORSZÁG ELUTASÍTJA DONALD TRUMP KÖZLEMÉNYÉT AZ IRÁNI ATOMALKURÓL. AZ EURÓPAI UNIÓ MEGLEHETÕSEN HÛVÖSEN REAGÁLT AZ AMERIKAI ELNÖK JAVASLATÁRA. DONALD TRUMP "PÖCEGÖDÖR ORSZÁGOKNAK" NEVEZTE A EGYESÜLT ÁLLAMOKBA ÉRKEZÕ HAITI, SALVADORI ÉS AFRIKAI BEVÁNDORLÓK SZÜLÕHAZÁJÁT. AZ AFRIKAI UNIÓ BOCSÁNATKÉRÉST KÖVETEL AZ AMERIKAI ELNÖKTÕL A BEVÁNDORLÓKRA TETT MEGJEGYZÉSE MIATT. AZ ENSZ EMBERI JOGI IRODÁJA RASSZISTÁNAK NEVEZTE, ÉS DEMOKRATAPÁRTI, VALAMINT REPUBLIKÁNUS POLITIKUSOK IS ELÍTÉLTÉK TRUMP KIJELENTÉSÉT. SIKERESEN VISSZATÉRT A FÖLDRE A SPACEX DRAGON ÛRHAJÓJA MÁSODSZOR IS. ÖT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A BLAHA LUJZA TÉRNÉL, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. MEGÖLTEK EGY HELYI FÉRFIT A GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI LÁZIBAN, AZ ÁLDOZAT TESTVÉRÉT GYANUSÍTOTTKÉNT VETTÉK ÕRIZETBE. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 82-ES FÕÚT 4-ES KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚTON HAJDÚSZOBOSZLÓ ÉS KABA KÖZÖTT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. ELFOGTÁK AZ ÚJABB BUDAPESTI GYILKOSSÁG ELKÖVETÕJÉT IS, AKI EGY 23 ÉVES BUDAPESTI FÉRFIT SZÚRT LE ANGYALFÖLDÖN. EGY 20 ÉVES FIÚ ÖLHETTE MEG TEGNAP ESTE A 19 ÉVES LÁNYT RÁKOSKERESZTÚRON, 3 ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK A RENDÕRÖK; A 24.HU INFORMÁCIÓI SZERINT KÉSELÉS TÖRTÉNT.