Sikeres védekezés

Nem enged be unión kívüli országokból érkező polgárokat Magyarország Szerbia kivételével, mert az ellentétes a magyar emberek egészséghez fűződő érdekével - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. Magyarország és Szlovénia a lakosságszámához viszonyítva a legjobban teljesítők közé tartozik az Európai Unióban a koronavírus-járvány kezelésében, mind a megbetegedések, mind az elhalálozások alacsony száma alapján - mondta Áder János köztársasági elnök. Kilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4166 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így 587-re emelkedett az elhunytak száma, 2721-en pedig már meggyógyultak. Külföldről behurcolt koronavírussal bármikor, akár már nyáron is lehet újabb járványt okozni Magyarországon - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a klinikai járványelemző munkacsoport vezetője a Kossuth Rádióban. Közétkeztetési szolgáltató nélkül maradt Józsefváros, az ideiglenesen megbízott cég ugyanis nem főz tovább - értesült a napi.hu. A Közbeszerzési Hatóság szerdán 50 millió forintra bírságolta a Józsefvárosi Önkormányzatot, mert kiderült, Pikó András polgármester jogsértően szerződött le a közétkeztetés ellátására. Bejelentkezett miniszterelnök-jelöltnek Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester az ATV-ben azt mondta: esélyes jelöltnek tartja Karácsony Gergelyt is, de ő is beszáll a versenybe. Kisebbségbe került Gödön a momentumos polgármester, miután az ellenzék kettészakadt - írja a Magyar Nemzet. A napilap beszámolója szerint a DK-LMP-Jobbik-tömb külön frakciót alakított és a Fidesszel együtt csökkentette Balogh Csaba hatalmát. Alkalmatlannak nevezte Vác ellenzéki polgármesterét a helyi fidesz egyik képviselője. Mokánszky Zoltán azt sérelmezi, hogy a Matkovich Ilona valódi cselekvés helyett csak médiaszereplésekkel politizál. Varga Zoltán is azok között van, akik osztalékot vettek fel a Central Médiacsoport Zrt.-ből, miközben csökkentették az ott dolgozó újságírók fizetését a járvány miatt - írja a Magyar Nemzet. A baloldali pénzember mintegy másfél milliárd forintot vett fel a cégből. Mától kell ismét fizetni a közterületi parkolásért. A Magyar Nemzet információi szerint azonban több budapesti kerületben már tegnap is szedtek parkolódíjat, például Ferencvárosban és Hegyvidéken is. A válság dacára a következő hónapokban 10,5 milliárd forint értékben 24 beruházást indítanak el magyar vállalkozások Békés megyében, amivel újabb 4400 munkahelyet védenek meg - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány várja az emberek véleményét a diákok és a tanárok ingyenes internethasználatáról - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. A nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozásának időtartama júliusban és augusztusban meghosszabbodik, a kamionok szombaton 22 óra helyett már 15 órától nem közlekedhetnek a hazai utakon - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Sportolóink megbecsülése közös felelősségünk - mondta a sportért felelős államtitkár az olimpiai érmes sportolók özvegyeinek járó életjáradék növeléséről szóló törvénymódosítás összevont vitájában. A honvédség bebizonyította, hogy képes és kész helytállni egy olyan láthatatlan ellenséggel szembeni küzdelemben is, mint a koronavírus - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A járványhelyzet enyhülésével a gazdasági védekezés vált a legfontosabb közös feladattá Magyarország és Szlovénia számára - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szlovénia büszke arra, hogy nemzetközi viszonylatban is rendkívül sikeresen és gyorsan kezelte a koronavírus miatt kialakult válsághelyzetet - mondta Borut Pahor szlovén köztársasági elnök Budapesten. A visegrádi csoportban minap megkezdődött lengyel elnökség célja az, hogy az Európai Unió 2021-2027-es költségvetési kerete kedvező legyen a térség országai számára - közölte Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. A világon 10 694 288 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 516 210, a gyógyultaké pedig 5 480 394 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Egyre gyorsabban terjed a koronavírus-járvány Romániában: az utóbbi 24 órában 450-nel nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Ukrajnában ismét megugrott a koronavírusos fertőzöttek számának napi növekedése, egy nap alatt 889 új beteget regisztráltak és 12 újabb haláleset történt. Olaszországban 30 illegális bevándorlóról bizonyosodott be, hogy koronavírus-fertőzött. A kórt egy szicíliai karanténhajón mutatták ki, amelyen mintegy 200 ember tartózkodik. Svájcban is kötelező lesz az utasoknak maszkot viselniük a tömegközlekedésben, mert ismét egyre több a koronavírus-fertőzés - jelentette be az egészségügyi miniszter. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szerint országa egészségügyi rendszere kiállta a próbát és győzedelmeskedett a koronavírus-járvány felett. Az Egyesült Államokban az elmúlt 24 órában csaknem 53 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ez napi rekordnak számít - közölte a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház. Boris Johnson brit miniszterelnök egyenes utalást tett arra, hogy London elindítja a brit állampolgárság megszerzését lehetővé tévő folyamatot az erre jogosult hongkongiak számára. Londonnak viselnie kell majd annak következményeit, hogy zöld utat ad a brit állampolgárság megszerzésére az erre jogosult hongkongiak számára - figyelmeztetett Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő. Ausztrália is fontolóra veszi, hogy menedéket ad azoknak a hongkongi lakosoknak, akiket fenyeget a Hongkongra vonatkozó új kínai nemzetbiztonsági törvény - jelentette ki Scott Morrison ausztrál kormányfő. Fegyveresek lemészároltak huszonnégy embert egy drogrehabilitációs központban Mexikóban, hetet pedig megsebesítettek, akik közül hárman súlyos állapotban vannak - közölte a rendőrség. Több mint 7,5 tonna kokaint foglaltak le a kolumbiai és az amerikai hatóságok közös akciójában - jelentette be a bogotái kormány. Europol: Merényletek megtervezésére, pénzmosásra és kábítószer értékesítésére használt, EncroChat nevű titkosított telefonhálózatot működtető szervezett bűnözői csoportot számoltak fel a holland és a francia hatóságok. Megtalálták és azonosították a 2006-ban eltűnt, emberölés áldozatává vált szentesi nő holttestét - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Jogerősen 15 év szabadságvesztésre ítélte a Győri Ítélőtábla azt a fiatalkorú fiút, aki 2018 májusában megölt egy nyolcéves kislányt Sóly határában - közölte a táblabíróság szóvivője. Meghalt egy idős nő, akit elgázolt egy autó Budapesten a XV. kerületben. Egy fiatal nő életét vesztette közúti balesetben Szolnok külterületén - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Elindult a nemzetközi vonatjegyek online értékesítése, az első úti cél Ausztria - közölte a MÁV. A koronavírus-járvány okozta bizonytalanság után eldőlt, hogy október 2-án indul a szlovák jégkorongliga 2020/21-es szezonja, amelyben a tervek szerint a DVTK Jegesmedvék csapata is szerepel. Bódog Tamást nevezték ki a kupagyőztes Budapest Honvéd labdarúgócsapatának új vezetőedzőjévé. Rátgéber László is felkerült arra a listára, amelyet a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség munkatársai állítottak össze a női Euroliga legjobb edzőiről.