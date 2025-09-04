Sikeres félévet zárt a Delta program + videó

Megosztás itt:

Horváth László: "Sajnos ki kell mondanunk, hogy az országban ma számos családban, több száz, vagy akár több ezer családban a kábítószer súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a családban élő gyermekeket, családtagokat, vagy az egész közösséget. A rendőrségi fellépés folyamatos és intenzív, a hajtóvadászat folytatódik, szigorítottuk a törvényeket, amelyek önmagukban véve is visszatartó erővel rendelkeznek, a prevenció megújítása is elindult."