Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Sikeres félévet zárt a Delta program + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 19:00 | HírTV

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Delta program hatékonyságáról beszélt.

  • Sikeres félévet zárt a Delta program + videó

Horváth László: "Sajnos ki kell mondanunk, hogy az országban ma számos családban, több száz, vagy akár több ezer családban a kábítószer súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a családban élő gyermekeket, családtagokat, vagy az egész közösséget. A rendőrségi fellépés folyamatos és intenzív, a hajtóvadászat folytatódik, szigorítottuk a törvényeket, amelyek önmagukban véve is visszatartó erővel rendelkeznek, a prevenció megújítása is elindult."

További híreink

Vigyázzon! Szalmonellával fertőzött a csapvíz két magyar településen is

Elképesztő botrány: Hadházy Ákos pedofil politikust támogatott - hat év börtön a volt LMP-s K. Gábornak

Most jött a hír, a TV2 minden műsorát érinti

Itt van Oroszország bejelentése a világháborúról

Nagyanyáink titka: így készül az igazi túrós palacsinta

Tytti néninek szeretettel

Szijjártó nem fogta vissza magát, amikor reagált lengyel kollégája háborgására

Csúnyán pórul jártak a nemi tesztek miatt a francia bokszolónők

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

További híreink

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

Ezúttal az etyeki beszédre reagálva vert oda Wellor Magyar Péternek + videó

Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút
2
Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó
3
Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő
4
Ezúttal az etyeki beszédre reagálva vert oda Wellor Magyar Péternek + videó
5
Karácsony Gergely ezúttal 10 napra állítaná le a közösségi közlekedést Budapesten + videó
6
Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?
7
A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén
8
Szijjártó nem fogta vissza magát, amikor reagált lengyel kollégája háborgására
9
Felszólították Magyar Pétert, hogy hagyja abba az újságírók sértegetését + videó
10
Vezércikk – Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén + videó

Legfrissebb híreink

Elhunyt Giorgio Armani, a divat koronázatlan királya

Elhunyt Giorgio Armani, a divat koronázatlan királya

 91 éves korában, családja körében, békésen távozott közülünk Giorgio Armani, az olasz divat ikonikus alakja. A letisztult elegancia és időtlen stílus mestere, aki a férfi- és női öltönyöket a modern kor számára újradefiniálta, örökre beírta magát a divattörténelembe.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Tisza Párt botrány Kötcsén: Adóemelési fiaskó elől menekülnek provokációval

Tisza Párt botrány Kötcsén: Adóemelési fiaskó elől menekülnek provokációval

 Döbbenetes fordulat: a Tisza Párt Kötcsére szervez akciót, hogy elterelje a figyelmet Tarr Zoltán adóemelési botrányáról, miközben a TEK lezárja a települést Orbán Viktor védelmében! Magyar Péterék kétségbeesetten próbálják menteni a menthetőt, de vajon meddig takargathatják a magyar családokat sújtó terveiket? A Tisza Párt a provokációval csak a saját bukását mélyíti!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!