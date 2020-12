Sikeres évet zárt Komló

1972 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 319 543-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 137 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9429 főre emelkedett. Minden tervezett helyszínen megkapták a koronavírus elleni oltóanyagot a szerdán Magyarországra érkezett második vakcinaszállítmányból a kórházak. A kormány által kijelölt 21 oltási pontra szállították ki a vakcinákat. Szerdán huszonegyre, január elején huszonötre nő az oltóhelyek száma Magyarországon az újabb vakcinaszállítmányoknak köszönhetően - mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs ülésén. A koronavírus elleni oltás jelenthet egyedül megoldást ahhoz, hogy túl legyünk a járványon, és dolgozni kell a vakcina iránti bizalom növekedéséért - írta a főpolgármester a Facebook-oldalán. Fővárosi Fidesz: Nehéz év volt 2020, nemcsak a koronavírus-járvány miatt, hanem a valóságtól elrugaszkodó, a budapestieket egyre gátlástalanabbul a hatalom eszközének tekintő Karácsony Gergely főpolgármester és fővárosi kollégái miatt is. Áldozatsegítő videopodcast-sorozat indult Hétköznapi történetek címmel - jelentette be Facebook-oldalán az igazságügyi miniszter. Magyarország továbbra is rendkívül vonzó a külföldi diákok körében, „az idén nyolc újabb országgal kötöttünk megállapodást, így már 77 országból fogadunk ösztöndíjas egyetemi hallgatókat” - írta Facebook-bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Fontos, hogy ezekben az embert próbáló időkben Közép-Európa népei szolidaritásukról biztosítsák egymást - írta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a horvát Szábor elnökének címzett levelében a horvátországi katasztrófahelyzettel kapcsolatban. Hat raklapnyi segélyszállítmányt indított a magyar katasztrófavédelem Horvátországba a földrengés okozta helyzet kezelésére - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Kijev kedvezően fogadja a Magyarország részéről kinyilvánított szándékot, miszerint Budapest kész felújítani a konstruktív párbeszédet a két ország között - mondta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság és Charles Michel az Európai Tanács elnöke ünnepélyes keretek között aláírta az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeni kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok feltételeit rögzítő megállapodást. Jóváhagyta a londoni alsóház az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszerének feltételeit rögzítő megállapodást. Az Európai Unió és Kína „elviekben” lezárta az átfogó beruházási megállapodásról szóló tárgyalásokat - jelentette be Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A világban 82,7 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1,8 millióra a halálos áldozatok és 46,7 millióra a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A szlovén kormány január 7-ig meghosszabbította az üzleteknek a koronavírus-járvány miatti zárva tartására vonatkozó rendeletét. A vártnál jóval sűrűbb az új típusú koronavírus elleni oltások beadására szolgáló állomások hálózata Németországban, így akár naponta 300 ezer ember is megkaphatja majd a védőoltást, amikor már nem lesz hiány belőle. Litvániában és Észtországban újabb csúcsértéket ért el az illetékes egészségügyi hatóságok szerint a koronavírussal fertőzöttek napi száma a szigorú járványügyi korlátozások ellenére. Oroszországban több mint 70 900 - kizárólag a koronavírus-fertőzésre visszavezethető - halálozás történt a járvány kitörése óta - közölte Tatyjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes. Anglia további kiterjedt térségeit sorolta a brit kormány a legmagasabb szintű járványkészültségi fokozat hatálya alá a koronavírus-fertőzések terjedése miatt. Írországban december 31-től bezárják a nem létszükségleti cikkeket árusító boltokat, és meghosszabbítják az iskolai szünetet, hogy feltartóztassák a koronavírus mutációját, amely minden előrejelzésnél gyorsabban terjed. Több mint 3900 ember halt bele az Egyesült Államokban az elmúlt 24 órában a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, ami rekordot jelent a járvány által leginkább sújtott országban. Kanadában pedig a fertőzöttek számában dőlt meg a napi csúcs, közel 7,5 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Feltételes forgalmazási engedélyt kapott Kínában a Sinopharm kínai állami gyógyszergyártó egyik koronavírus elleni vakcinája. A klinikai tesztek eredményeinek elemzése alapján a vakcina 79,34 százalékos védelmet nyújt a koronavírus-fertőzéssel szemben. Az amerikai kormány bejelentette, hogy megemeli egyes francia és német termékek, a többi között repülőgép-alkatrészek, borok, konyakok és más borpárlatok vámtarfiáit, válaszul a novemberben bevezetett európai uniós büntetővámokra. Meghalt Milan Lucansky volt szlovák országos rendőrfőkapitány, aki kedden öngyilkosságot kísérelt meg a vizsgálati fogságban - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. Több tucat embert megöltek terroristák egy autóbusz elleni támadásban egy főúton a szíriai dli Deir ez-Zór tartományban, amely az iraki határnál fekszik - jelentette az állami sajtó. Nyolcvanéves korábban elhunyt Samuel Little, az Egyesült Államok történetének legbrutálisabb sorozatgyilkosa, aki 93 gyilkosságot ismert be - írták amerikai hírportálok a büntetés-végrehajtási hatóságokra hivatkozva. Erőszakkal próbált egy csoport migráns Magyarországra jutni Kübekházánál ma hajnalban - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Itthon akár 750 ezer forintra is büntethetik azt, aki megszegi a szabályokat szilveszter éjjel - közölte az ORFK. Tilos lesz a tűzijátékok használata a közterületeken, és aki a kijárási tilalom ellenére 8 óra után is az utcán tartózkodik, szintén bírságot kap. Rendőrautók karamboloztak Budapesten, az Istenhegyi úton, egy rendőr kórházba került. A Ferencvárosi Torna Club lett az év legeredményesebb hazai sportegyesülete a 2020-ban szerzett olimpiai pontok alapján. Marco Rossi szövetségi kapitány azt javasolja Szalai Ádámnak, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának, hogy keressen magának új klubcsapatot. Női kézilabda NB I: Dunaújvárosi Kohász KA - FTC-Rail Cargo Hungaria 22:35; Siófok KC-DVSC Schaeffler 35:33 Jégkorong Erste Liga: Dunaújvárosi Acélbikák-UTE 2:3 Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Szolnoki Olajbányász 75:80; Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Debreceni EAC 72:67 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket-VBW CEKK Cegléd 74:51; Ludovika-FCSM Csata - PINKK-Pécsi 424 86:59