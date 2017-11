Seszták nem lát problémát a roma oktatási központtal kapcsolatban

A Miniszterelnökséget vezető miniszter viszont kivizsgáltathatja a kisvárdai roma oktatási központ ügyét. Célpont című műsorunk derítette ki, hogy a 700 millió forintból felhúzott épületben képzés helyett edzőterem működik, amit a környékbeli sportolók használnak.

Egy hete még így dobták ki a Célpont roma riporterét a romáknak szánt kisvárdai oktatási központból. Egy héttel később már beengedték. Igaz, nem szívesen.

- Miben segíthetek? - Hát, csak körül szeretnénk nézni. Egyébként be lehet-e jönni, jönnek be emberek, akár romák? - Persze. - Igen? Sokan vannak? - Hát ő...

A két eset között egy hét telt el. A Célpont adott hírt arról elsőként, hogy Seszták Miklós fejlesztési miniszter városában a hétszázmillió forintból épült roma oktatási módszertani központban a kézilabdázók gyúrótermét rendezték be, a cigányokat pedig kitiltották. A történet a parlamentben is kérdés lett.

„Ön volt az, aki két évvel ezelőtt megnyitotta és átadta ezt a központot. Kérdésem, hogy utánanéz-e, hogy mi történt ott pontosan? Van-e valamilyen belső vizsgálat vagy indul-e belső vizsgálat ebben az ügyben vagy bármilyen büntetőügy?” – tette fel a kérdést Demeter Márta az Országgyűlés költségvetési bizottságának LMP-s alelnöke.

A miniszter nem lát problémát, belső vizsgálat nem indult.

„Egy évre ideiglenes jelleggel, a városban működő sportegyesületek, a város, együttműködési megállapodást kötött, a roma felzárkóztatás és a sport vonatkozásában. Ott semmi más nem zajlik, hogy próbálják a roma integrációt elérni, a sport felhasználása mellett” – fogalmazott Seszták Miklós.

Ám a Tordai utcában élő cigányok be se mernek menni. Félnek, hogy ha megpróbálják, akkor mehetnek az önkormányzati lakásokból.

- Most akkor be vagytok fenyítve ezzel?

- Hát, hogyne! Hát most a szerződésbe, ha egyszer az áll, hogy akármikor kilakoltathat, mivel önkormányzati tulajdon, és nem szükséges hozzá indok, hát akkor most szerinted ezzel?

- Próbáltatok azóta bemenni a módszertani központba?

- Senki. Hát hol? Szerinted ki fog bemenni?