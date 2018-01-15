2018. január 15.,
hétfő, Lóránt, Loránd napja

Seszták érdekeltségébe kerülhet az Erzsébet hotel

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2018. január 15., hétfő 10:33, frissítve: hétfő 12:38

A nemzeti fejlesztési miniszter köre szerezte meg a nyíregyházi Erzsébet hotelt – írja a Magyar Nemzet. Az ingatlant még tavaly adta el a vagyonkezelő a Kelet-Rest Turisztikai Kft.-nek egymilliárd forintért. Az addig minimális forgalmú vállalkozásban egy héttel az árverés előtt jelent meg Mikucza Zsolt. A vállalkozó és családja a lap szerint több szálon is köthető Seszták Miklóshoz, gyakorlatilag a miniszter városának számító Kisvárda teljes városrehabilitációját is a résztulajdonukban álló cég végezhette.

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Seszták MiklósErzsébet hotel

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