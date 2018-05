Seszták a Hír TV-nek: nem zsaroltam meg Orbán Viktort

Cáfolja Seszták Miklós, hogy megzsarolta volna Orbán Viktort. Az előző ciklus fejlesztési miniszteréről a választás után jelent meg a sajtóban, hogy azzal fenyegette meg a miniszterelnököt, hogy ha nem kap saját tárcát, lemond az egyéni képviselőjelölti mandátumáról, ami időközi választást eredményezett volna. Végül nem lett a miniszter, de nem is mondott le. Seszták Miklós ősztől elsőosztályú VIP-szektorokban vigasztalódhat, városának csapata, a Kisvárda FC ugyanis mai döntetlenjével feljutott az NB 1-be. Stábunk vasárnap számba vette Kisvárda fejlesztéseit, az elmúlt ciklusban több milliárd forint közpénz jutott a kisvárosba, de nem csak sportra költöttek.

Épül, szépül Kisvárda. Az előző ciklus fejlesztési miniszterének, Seszták Miklósnak a városában szinte mindenre jutott fejlesztési pénz az utóbbi években. A településen működő strandon még vasárnap is dolgoznak az új csúszdaparkon. Ez lesz az ország egyik legnagyobb ilyen létesítménye, 17 csúszdát szerelnek fel. A strand 700 millióból fejlődik, úgy, hogy korábban is már 3 milliárdot fordítottak a fürdő felújítására.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Várfürdőt azonban nem tartaná meg a város: a tervek szerint 3 milliárd forintért 25 évre adnák bérbe az üzemeltetést. A Magyar Nemzet februárban arról írt: a filmügyi kormánybiztoshoz, Andy Vajnához kerülhet a koncessziós jog. Ennek azért is lenne értelme, mert a fürdő egy részével azonos helyrajzi számon, egy grandiózus, filmes ihletésű élménypark is épülne, egy 2016-os kormányhatározat pedig már erre is biztosított 1,7 milliárd forint közpénzt.

De a sportrajongókra is gondolnak Kisvárdán. 3,5 milliárdból multifunkciós sportcsarnokot húznak fel. Ezt a város NB 1-es férfi kézilabda csapata használja majd. A meccsekre befér majd a város negyede: a 17 ezres lakosú település 4500 férőhelyes arénát kap.

De a labdarúgást sem hanyagolják el. Épülnek edzőpályák 500 millió forintért, jutott 700 millió a helyi fociakadémia létrehozására, sőt egy parkolóra is újabb, csaknem 500 millió forintot különített el a kormány tavaly év végén.

Természetesen stadion is épül a városban, a fedett aréna nemrég drágult 500 millióval 2 milliárd forintra és az eredeti tervek szerint áprilisban akarták átadni. Erre még május végén sem került sor, így az NB 2-ben vitézkedő Kisvárda egy edzőpályán volt kénytelen kiharcolni a feljutást, amit a csapat Pünkösdvasárnap meg is tette, miután hazai pályán döntetlent játszottak a Szeged ellen. A szurkolók a meccsel nem, de az eredménnyel elégetettek voltak.

„Ahhoz képest, hogy nem a legjobban játszottunk, egy kiesőjelölt ellen nem úgy ment a futball, ahogy kellene, szerintem gratulálok a fiúknak” – mondta egy szurkoló.

Azonban nem minden drukker szerint áll készen a csapat az első osztályra.

„Én voltam olyan bátor, bekiabáltam, Elemér, mit akarsz, NB 3-ba se vagy jó basszus, akkor mit akarsz az NB1-be? Cimborával szót váltottunk, ez arra lesz jó, hogy lesz egy ilyen homokzsák az NB 1-be, és az lesz a Kisvárda” – véli egy másik szimpatizáns.

A meccs után Seszták Miklós röviden értékelte az eredményt, sőt egy rövid politikai kitérőt is tett.

– Most az öröm holnap meg a munka.

– Hogyan tovább?

– Egyelőre az NB 1 aztán meglátjuk hogyan tovább.

– Milyen Kisvárdát képzel el 2030-ra?

– Fociban?

– Is.

– Hát egy fejlődő, lüktető, élő kisváros.

– Sok mindent hallottunk arról, hogy változott a viszony a miniszterelnökkel. Igaz, vagy pletyka, hogy megzsarolta?

– Kacsa. Kacsa.

– Elégedett a pozíciójával?

– Teljesen. Négy év alatt, ami feladatot kaptam elvégeztem.

A Kisvárda ősztől tehát a legjobb magyar csapatokkal játszhat, így Seszták Miklós városába jöhet vendégjátékra a Tállai András által elnökölt Mezőkövesd, vagy Mészáros Lőrinchez köthető, felcsúti Puskás Akadémia csapata is.