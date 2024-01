Sérült gyermekek az egyszülős családokban + videó

Az átlag ember talán nem is érti meg teljesen azokat a nehézségeket, amikkel egy egyszülős család szembesül - hívta fel a figyelmet a fiatalokért felelős helyettes államtitkár.

Az Egyszülős Központ az elmúlt esztendőkben több olyan programot is elindított, amelyekkel sérült gyermekeket egyedül nevelő szülőknek nyújtott segítséget. A központ és a Találj magadra testület ugyanakkor egy kutatást is kezdeményezett, amelyben ezeknek a családoknak az élethelyzetéről, szükségleteiről, legnehezebb problémáiról igyekeztek pontosabb képet adni, és így nekünk is adni