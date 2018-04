Sertéspestis miatt tiltotta ki a magyar húst több ország

Több ország is kitiltotta piacáról a magyar húst, miután Heves megyében egy vaddisznó tetemében kimutatták az afrikai sertéspestis vírusát – írja a Világgazdaság. Szerbia, Japán, Tajvan, Szingapúr és Dél-Korea sem engedi be a Magyarországról származó sertéshúsokat, illetve sertés-eredetű termékeket. A kitiltás Magyarország teljes területére szól, és minden exportőrt érint, ami komoly károkat okozhat, hiszen Ázsia a magyar húsok egyik fő piaca. A terméktanács hivatalosan még nem tud a korlátozásról.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Harmadik országok jelezték, én nem tudom, hogy ez hivatalos jelzés-e, mi egyelőre a főállatorvostól a Nébihtől visszajelzést nem kaptunk, de nyilván fel fogják venni ezekkel az országokkal is a kapcsolatot, hiszen itt nem arról van szó, hogy Magyarország fertőzött. De itt olyan védelemről gondoskodtak a termelők is meg a hatóság is , ami biztosítja, garancia a feldolgozónak és a fogyasztónak egyaránt, hogy teljesen egészséges sertések kerülnek a vágóhídra – fogalmazott Menczel Lászlóné, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács titkára.