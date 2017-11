Senkinek sem kellett, az államé marad a nővérszálló

A portál azt írja, az MNV tulajdonában álló épület felújítására kiírt közbeszerzésből a kivitelezés összege nem derül ki, csak annyi, hogy a tulajdonos tervei alapján kulcsrakész épületet várnak.

A Svábhegyi Gyermekgyógyintézet volt nővérszállóját korábban a leköszönő Sólyom László köztársasági elnöknek is felajánlották örökrezidenciának, később pedig eladásra is meghirdették. A kétemeletes, több mint 1200 négyzetméteres épület azonban senkinek sem kellett. A vagyonkezelőt korábban a Hír TV is kereste az ügyben, választ azonban nem kapott.