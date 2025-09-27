„Senki sem maradhat ki!”: 85 milliárd forintból viszik a gigabites internetet minden magyar háztartásba

Megosztás itt:

A gigabit Magyarország program célja és jelentősége

Solymár Károly Balázs államtitkár Facebook-bejegyzésében kiemelte: a gyors és állandóan elérhető internet ma már ugyanolyan alapvető fontosságú, mint az ivóvíz vagy az elektromos hálózat. Míg a nagyvárosokban a gigagyors internet már elérhető, a kisebb településeken élők sok helyen még ma is lassú, gyakran megszakadó hálózattal kénytelenek beérni. Ezen változtat a 2025 augusztusában útjára indított Gigabit Magyarország Program, amelynek fő célja:

Minden egyes magyar háztartásba eljut a gigagyors internet.

A kiépítés a legkorszerűbb optikai technológiával történik.

A lefedettség kiterjed az 5G mobilkapcsolatra is.

Pénzügyi keret és kiterjesztés

A program a DIMOP Plusz keretéből 85 milliárd forintos támogatással valósul meg.

Ez a keret:

Legalább 300 ezer magyar otthon és vállalkozás számára teszi előfizethetővé a gyors internetet.

Ez kiegészíti azt az 500 ezer végpontot, amelynek kiépítését a távközlési szolgáltatók támogatás nélkül vállalják.

A program megvalósítása több ütemben, 2028 végéig történik. Az első, augusztus 26-án lezárult pályázati szakaszra 109 pályázat érkezett be, több mint 59 milliárd forint értékben, jelezve a nagy érdeklődést. A második pályázati szakaszt már meg is nyitották.

A digitális szuverenitás alapfeltétele

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető korszerű optikai hálózat a digitális szuverenitás alapfeltétele. A program üzenete világos és egyértelmű: "Senki sem maradhat ki!" A kormány ezzel a beruházással a vidéki területek felzárkóztatását és a magyar vállalkozások versenyképességének növelését célozza a digitális korban.

Forrás: MTI

Fotó: Canva