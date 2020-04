Senki se maradjon jövedelem nélkül az oktatásban

A digitális munkarendre való átálláskor az iskoláknak újra kellett szervezniük a munkát, ami együtt járt azzal, hogy a rendelkezésükre álló humán erőforrást is az új struktúrához kellett alakítaniuk. Emiatt a tanári szakszervezetekhez érkeztek panaszok arról, hogy a nem közalkalmazotti jogviszonyban lévő, hanem megbízási szerződéssel dolgozó óraadók egy részétől meg akartak válni. A helyzet különösen érzékenyen érinti például a napközis tanárokat, akiknek az intézménylátogatási tilalom miatt nincs már kire vigyázniuk a délutáni órákban, és a koronavírus azoknak a nyugdíj mellett dolgozó idős pedagógusoknak is feladta a leckét, akik nem ismerik eléggé a tanítás elektronikus formáit. Közülük nyilván sokaknak megoldhatatlan feladat, hogy egy csapásra beletanuljanak az online oktatás rejtelmeibe.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Megválni azonban senkitől nem lenne szabad, az érintettekre az állam is igyekszik vigyázni. Mint azt Rétvári Bence államtitkár a jobbikos Sneider Tamás parlamenti kérdésére jelezte: március 20-án a Klebelsberg Központ (KK) központi iránymutatást adott ki a tankerületeknek, amelyben kifejezetten kérte, hogy az óraadó pedagógusokat, akiknek a megbízási díjon kívül nincs egyéb, megélhetést biztosító jövedelmük, a tankerületek bízzák meg olyan feladattal, amelyet a jelen helyzetben is el tudnak látni. Hangsúlyos kérése volt a KK-nak, hogy senki ne maradjon jövedelem nélkül ebben a nehéz időszakban.

Mint ismert, óraadóként heti 14 tanórát lehet megtartani, és jogilag csak ebben a formában térhetnek vissza iskoláikba azok a nyugdíjas pedagógusok, akik a munka mellett szeretnék megtartani a nyugdíjukat is. Körülbelül húszezren látnak el megbízási jogviszonyban pedagógiai feladatokat.

– A tantermen kívüli, digitális munkarend életbelépésével valóban elindult egy hullám, hogy az iskolákból elküldjék a nem főállású dolgozókat. Nagyon helyes, szakszervezeti szempontból is elismerendő lépés volt, hogy a Klebelsberg Központ elnöke közbelépett, és körlevélben kérte, hogy a tankerületek hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal – mutatott rá a Magyar Nemzetnek a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnöke. Totyik Tamás szerint a továbbiakban is szükség van mindenki munkájára, és van is ellátandó feladat.

A felhívás szerint az óraadóknak is a jelen helyzetben elvégezhető feladatot kell találni Fotó: MTI/Bruzák Noémi

– A napközis tanárok a továbbiakban is figyelnek délután a gyerekekre, hívják őket például Messengeren vagy Skype-on, és végigkérdezik, hogy kinek van szüksége segítségre a felkészülésben, gyakorlásban. Mivel a napközis feladatok ellátása egyébként sem tölt ki annyi időt, hogy erre teljes állásban foglalkoztasson valakit az iskola, ezért a napközis kollégák nagy része sem csak napközis, hanem vannak délelőtti feladataik, tartanak órákat is. Ezeket értelemszerűen a digitális munkarendben is folytatják – fogalmazott az érdekvédő.

A nyugdíjas pedagógusokról szólva hangsúlyozta: az idős kollégák körében is mindössze egy-két százalékos azoknak az aránya, akiknek olyan komoly hiányosságaik vannak a digitális eszközök kezelésében, hogy ebben a formában szinte egyáltalán nem tudják ellátni a munkájukat.

– Amelyik iskola komolyan vette a digitális oktatási stratégiát és már korábban megkezdte a felkészülést a kihívásokra, annak már nem ismeretlenek a most használatos online platformok. Hozzáteszem, szerencsésebb lenne távoktatásnak, mintsem digitális oktatásnak hívni azt a munkát, ami a köznevelésben most zajlik, mert az utóbbihoz korántsem adott még minden feltétel. A rendkívüli helyzetben ugyanakkor rengeteget segítenek egymásnak az iskolák, nagyfokú szolidaritás és támogató magatartás jelent meg a pedagógusok körében. Minden módszertant és ötletet megosztanak egymással, amit csak tudnak – hangsúlyozta Totyik Tamás, hozzátéve: a technikai dolgozók sem maradnak feladat nélkül, őket többnyire az iskolák nyári karbantartási munkálataiba vonják be, illetve folyamatos az épületek fertőtlenítése, takarítása is. Megjegyezte, a pedagógusok fel vannak készülve arra, hogy most már az egész tanévet személyes kontaktus nélkül, távoktatási munkarendben vigyék végig.

A PSZ alelnöke kitért arra is: a szakképzésben megfontolandó lenne, hogy jelen helyzetben a duális képzések, vagyis a vállalati környezetben történő gyakorlatozás előtérbe helyezése helyett inkább az iskolai tanműhelyeket erősítsék meg, legalább addig, amíg a járvány után újra talpra áll és megerősödik a gazdaság.

ELŐKÉSZÍTŐ SZOMBATON

Ingyenes, online érettségifelkészítőt indítanak a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói. A Studium Generale diákszervezet a következő hetekben szombat délelőttönként – fél tíztől – tart élő internetes oktatást történelemből, matematikából és közgazdaságtanból, az órákhoz a hallgatói csoport Facebook-oldalán csatlakozhatnak a 11. és 12. évfolyamos középiskolások. Mindhárom tárgyból szerveznek két-három napos maratonokat is, amikor nemcsak a nehezebb témakörökre fókuszálnak, hanem átismétlik a teljes érettségi tananyagot. A bátrabbak próbavizsgán is részt vehetnek, ugyancsak online formában. A felkészítő színvonala garantált: 2018-ban a résztvevők 93 százaléka bekerült a felsőoktatásba.

Magyar Nemzet