Megosztás itt:

A lakók szerint ráadásul a kerékpársáv a semmibe vezet, hiszen Pesterzsébeten nem folytatódik. Ha el is készül, a biciklisek – ahogy eddig is – a kevésbé forgalmas, szomszédos kertvárosi utcát fogják használni, így felesleges is a Hunyadi utcai kerékpársáv.