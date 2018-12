Geci, hogy védik a kibebaszott jászolt, bazmeg! Keresztény demokrácia faszomat azt. Basszátok meg Jézust, faszfejek!

A meghitt adventi várakozás jegyében ilyen obszcén módon beszélt a rendőrökkel az egyik Kossuth téren tüntető fiatal. Már második napja kora délutántól lézengenek a Parlament előtt az erőszakos szélsőbaloldali és liberális csoportok. – akiknek továbbra is a hangulatkeltés a célja. Ahogy ezeken a képeken is látszik a demonstrálók a békés tüntetés helyett inkább a rombolás és az erőszakos bántalmazás eszközét választották.

A céltalan tüntetők hasonlóan a korábbi megmozdulásokhoz most is látszólag ok nélkül bolyongtak a fővárosban. A demonstrálók le akarták zárni Budapest hídjait, de mivel rájöttek, hogy kevesen vannak így visszatértek a Kossuth térre. Itt viszont a radikális csoportok vették át az egyébként békésnek indult tüntetés irányítását.

Törtek, zúztak a nemzet főterén. Sőt kövekkel, sörös üvegekkel, petárdákkal, füstbombával és tűzijátékkal dobálták meg a Parlamentet védő rendőröket. Az egyenruhások kénytelenek voltak könnygázt bevetni a tüntetők ellen és hangosbemondón folyamatosan kérték a demonstrálókat, hogy őrizzék meg az eredetileg békés tüntetés jellegét. – de a demonstrálókat ez sem érdekelte. Tovább randalíroztak. Az országgyűlés KDNP-s alelnöke szerint ebből kiderült, hogy Soros György amerikai spekuláns csoportjai állak a háttérben.

Világosan látható, hogy egyes agresszív elemek az arcukat elfedve maszkban érkeztek a tüntetésre. Törtek, zúztak, még az országház ablakát is beverték, és a karácsonyfát a nemzet karácsonyfáját is fel akarták gyújtani. Látható, hogy ezek az agresszív vandálok a Soros hálózat szervezett aktivistái erőszakkal léptek fel minden ellen, ami a rendet és a stabilitást jelenti .– nyilatkozta Latorcai János, az országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke.

Semmi sem szent a Soros hálózatnak. Erről a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt. Hidvéghi Balázs szerint tudatosan, előre eltervezetten és erőszakosan provokálják a rendőröket.

Ezeken a tüntetéseken ugyanazt az 1000-1500 embert látjuk, akiket a korábbi Soros-hálózathoz tartozó politikai rendezvényeken már láthattunk. A tegnapi tüntetést például Pósfai István szerbezte, ő volt az egyik szervezője, aki korábban a Soros egyetem melletti tüntetéseket szervezte. De olyan ismert Soros aktivistákat s láthattunk a rendzavarók között, mint Gulyás Márton vagy Fekete-Győr András – mondta a képviselő

A momentumos Fekete-Györ András – az origo beszámolója szerint egyébként azzal hencegett, hogy maga is eldobott egy füstbombát, a rendőrökre. A momentumosok hosszan, sokáig dobálták a füstbombákat, végül az alelnöküket, Donáth Annát a rendőrök előállították.

Jelen volt a Jobbikból Sneider Tamás, Gyöngyösi Márton, az MSZP-ből Nyakó István, a már a Parlamentben is botrányosan viselkedő Kunhalmi Ágnes, de látható volt Karácsony Gergely és mások is a Párbeszéd nevű mérhetetlen formációból és természetesen a Gyurcsány párt országgyűlési képviselői is, de Szél Bernadett sem hagyta ki a megmozdulásokat.

Az ellenzéki pártok egyébként folyamatosan buzdítják táboraikat, hogy vonuljanak utcára ezért még erőszakos és vandál demonstrációkra még lehet számítani az elkövetkező napokban. Az elmúlt napok tüntetésein a rendőrség az első napon 35 főt állított elő bűncselekmény gyanúja miatt, akik közül 13-at őrizetbe vett. A második napon a rendőrség 16 főt állított elő. Az erőszakos megmozdulásban összesen 14 rendőr sérült meg.