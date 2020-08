Semmi esélye a habarékellenzéknek az egységes jobboldallal szemben

A haza védelme nemzeti ügy, „mindannyiunk közös ügye, bármilyen korosztályhoz tartozzunk, bármilyen pártállásúak is legyünk” – hangsúlyozta Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője. Rendkívüli alkalmakkor mérettetik meg minden nemzet - hangsúlyozta a kormányszóvivő az augusztus 20.-i nemzeti ünnep előtti sajtótájékoztatón. Szentkirályi Alexandra hozzátette: a koronavírus-járvány során „mi magyarok bebizonyítottuk, hogy bármikor képesek vagyunk összefogni, erőt meríteni mások kitartásából és erőt adni azoknak, akik a leginkább rászorulnak”. Nemcsak a járványügyi védekezésben elért eredményei alapján tartozik Magyarország a világ élvonalába, hanem a koronavírus káros gazdasági hatásaival szemben is kiválóan teljesített – közölte Tállai András államtitkár. Bebizonyosodott, hogy a Pesti úti idősotthonban kialakult tömeges halálesetekhez a dolgozók létszámának csökkentése is hozzájárult - mondta Híradónknak az első idős elhunyt hozzátartozóinak ügyvédje. Futó Barnabás szerint ezt alátámasztják a kormányhivatal rendkívüli vizsgálatának eredményei is. Kiderült, hogy tavaly ősz óta az elvárt 109 helyett csak 60 ápoló-gondozó dolgozik az intézményben. A baloldalon már hagyománya van annak, hogy a Fidesz-KDNP szavazóit sértegetik - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója arról, hogy Márki-Zay Péter szerint a legszegényebbek és a legtanulatlanabbak voksolnak a Fideszre. Hódmezővásárhely polgármestere Híradónknak azt mondta, hogy továbbra is kitart állítása mellett, ugyanakkor elnézést kért azért, mert szerinte félreérhetően fogalmazott. A Közbeszerzési Hatóság szerint a Lánchíd-tender közbeszerzési felhívása azért jogellenes, mert a főváros, mint ajánlatkérő nem tartotta be a referencia-időszakra vonatkozó előírást. „Karácsony Gergely ezt is elbénázta, de most is a kormányra keni a felelősséget” - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hollik István rámutatott: a Lánchíd felújítására kiírt fővárosi közbeszerzési hirdetményben 10 éves referencia időszak szerepel, míg a hatályos jogszabály szerint ez legfeljebb 8 év lehet. Karácsony Gergelyéket nem is érdeklik a Budapestet érintő napi feladatok - így reagált a fővárosi Fidesz frakcióvezetője arra, hogy tartalmi hibák miatt a Közbeszerzési Hatóság visszadobta a Lánchíd felújításáról szóló tendert. Láng Zsolt szerint racionális lépés lenne a kormánytól, ha átvenné a híd rekonstrukcióját Karácsonyéktól. A Demszky-érában is kapott megbízást az az építőcég, amelyet a Karácsony Gergely-féle városvezetés szemelt ki a szabálytalan Lánchíd-felújítási tenderrel - írja a Magyar Nemzet. Sérti a szólásszabadságot a Facebook profil felfüggesztési gyakorlata - mondta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Péterfalvi Attila szerint nemzeti kompetenciába tartozik az, hogy mi nem közölhető egy országban, ezért a magyar hatóságoknak kellene eldönteniük, hogy jogsértő-e egy tartalom vagy sem. A Belügyminisztérium társadalmi esélyteremtési főigazgatósága meghirdette a tanodák jövő évi támogatására szóló pályázatot, az intézmények összesen mintegy 2,5 milliárd forintot nyerhetnek el. A kézdivásárhelyi magyar fiatalok bebörtönzésével Románia azt üzeni az erdélyi magyarságnak, hogy a magyarok nem nemzetalkotó tényezők - jelentette ki az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. Lomnici Zoltán úgy vélekedett, hogy a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán ügye terheli meg leginkább Magyarország és Románia Viszonyát. Magyarország a jazidi menekültek hazatérését támogatja a Hungary Helps Programon keresztül - közölte a Miniszterelnökség. Rövid távon életmentő segítségre van szüksége Libanonnak a bejrúti robbanás után - mondta a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára az M1-en. Azbej Tristan közölte, miután egyeztetett Libanon magyarországi nagykövetével és karitatív szervezetekkel, úgy látja, hogy elsősorban katasztrófavédelmi és orvosi segítségre van szüksége Libanonnak. Nagy valószínűséggel egy kisebb tűz okozta a bejrúti kikötőben tárolt nagymennyiségű ammónium-nitrát berobbanását tegnap este - mondta Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő a Kossuth Rádióban. Robbanás volt a bejrúti kikötő körzetében, ott, ahol több robbanóanyag-raktár található – a libanoni fővárosban történt detonációnak legkevesebb 100 halálos áldozata és több mint 4000 sérültje van. A világon 18,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 699 575, a gyógyultaké pedig 11 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában az elmúlt 24 órában 1232 új fertőzöttet regisztráltak. Nem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, egy nap alatt ismét több mint ezer fertőzöttet azonosítottak. Németországban 879-cel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában, a járvány megjelenése óta regisztrált összes fertőzött száma 211 281-re emelkedett - közölte a Robert Koch intézet. Brit parlamenti képviselők szerint súlyos hibákat követett el a kormány a koronavírus-járvány kezdetén. A honatyák Boris Johnson kabinetjének teljesítményét jelentésben értékelték. Lemondott New York városának egészségügyi vezetője, Oxiris Barbot, mert Bill de Blasio polgármester szerinte rosszul kezelte a koronavírus-járványt. Ausztrália második legnépesebb tagállamában, Victoriában rekordokat dönt a koronavírus-járvány: egy nap alatt 725 új, bizonyított fertőzöttet jegyeztek fel, ami eddig a legtöbb, és 15-en haltak meg a ragály miatt. Rekordot döntött a koronavírus-járvány miatt elhunytak napi száma keddre Izraelben: 15-en haltak meg. Egy nap alatt mintegy 2750 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Iránban. Az amerikai 5. hadtest előretolt lengyelországi parancsnokságának létrehozása révén állandóvá válik az amerikai katonai jelenlét Lengyelországban - közölte Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter. Az ENSZ egyik bizalmas jelentése szerint Észak-Korea tovább fejleszthette nukleáris fegyvereit - közölte a dpa német hírügynökség. Több mint két és félmilliónyian maradtak áramszolgáltatás nélkül az Egyesült Államok keleti partján trópusi vihar miatt - jelentette az amerikai országos hurrikánközpont. Több mint százötven esetben kellett beavatkozniuk a tegnap délután Bács-Kiskun megyén átvonuló vihar okozta károk miatt a tűzoltóknak - tájékoztat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Az éjszakai vihar és a biztosítóberendezés hibája miatt jelentősen megnőtt a vonatok menetideje a Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba vonalon - közölte a Mávinform. Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség egy házaspár ellen négy lányuk bántalmazása, veszélyeztetése, valamint szexuális erőszak miatt. A Kisvárda FC egyik labdarúgójának koronavírusos megbetegedése miatt elmarad a csapat Újpest FC elleni felkészülési mérkőzése. Kecskeméten edzőtáborozik a héten az Európa-bajnoki selejtezők folytatására készülő férfi kosárlabda-válogatott. A labdarúgás szabályalkotó testülete szerint amennyiben egy játékos szándékosan ráköhög egy másik futballistára, vagy a bírók egyikére, akkor tettéért akár piros lapot is kaphat.