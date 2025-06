Semjén Zsolt: nincs

Megosztás itt:

Ez a parlament minden magyar parlamentje, függetlenül attól, hogy a történelem hová szakított, sodort minket - rögzítette.

A miniszterelnök-helyettes felidézte, az állampolgársági törvény megalkotásának Trianon mellett volt még oka, a lelki Trianon: 2004. december 5-e, amikor egy haza- és nemzetáruló politika kirekesztette a külhoni magyarságot a közjogi értelemben vett magyar nemzetből. Ezért 15 évvel ezelőtt egyfelől hűségesnek kellett lenni azokhoz a nagy elődökhöz a törvényhozásban, akik már 1868-ban és 1886-ban is természetesnek vették, hogy a Magyar Királyság államhatárán túli magyarok is - Csángóföldön és Bukovinában - megkapják az állampolgárságot. Másfelől pedig be kellett gyógyítani azt a sebet, amit a lelki Trianon okozott - hangsúlyozta.

Forrás: MTI

Fotó: MTI