Semjén Zsolt: Kezdődjenek el a béketárgyalások! + videó

Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes: "Könnyebb most egy kampányt bírni, mint a lövészárkokat bírni, hogyha nem sikerül a béke gondolatát megőrizni és a békének az ügyét sikerre vinni. Tehát most szedje össze mindenki magát, mert utána ha rosszra fordulnak a dolgok és egy NATO orosz háború lesz, akkor lövészárokban nehezebb lesz, mint most a kampányban. Úgy érzem, hogy jól állunk, az emberek értik az üzenetet, egész egyszerűen..nézze, ez nem egy jobb vagy baloldali kérdés, hogy a béke oldalán vagyunk. A halottaktól a lövészárokban senki nem fogja megkérdezni, hogy jobb vagy baloldaliak voltak. Nagyon tanulságos, hogy hogy kezdődött az első világháború. Ugye most itt június 4.-e kapcsán, ugye Trianon, amihez ez az első világháború vezetett.

Második Vilmos német császár azt mondta, hogy mire a falevelek lehullanak, a katonáink itthon lesznek. Lehullottak a falevelek, a katonák nem voltak itthon. De másodszor, harmadszor és a lövészárokban, vérben, sárban, tetvek közt haltak meg. És nem jöttek haza a katonáik. 700 000 magyar katona nem jött haza. 10 milliónyi európai katona nem jött haza. Civil áldozatok még több 10 millió. Tehát azért azt gondolom, hogy mindenkinek látni kell a következő gondolatmenetet. A legnagyobb rossz ami történhet egy atomháború. Ez az emberiség végét is jelentheti.

Mikor lehet atomháború? Hogyha egy világháború van. Mikor lehet világháború? Hogyha az orosz föderáció és a NATO között háború lesz. Tehát nekünk az az érdekünk, az az emberiség érdeke is, egyébként oroszoknak, ukránoknak, mindenkinek, hogy az orosz-ukrán háború ne terebélyesedjen ki. Ne eszkalálódjon, ne legyen belőle egy orosz-NATO háború. Ezért szükséges a béke ügye, ezért szükséges az, hogy minél hangosabban mondjuk, ahogy a pápa is mondja és mi is mondjuk, hogy tűzszünet. Tűzszünet és kezdődjenek el a béketárgyalások."